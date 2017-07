En amerikansk fengselssjef besøkte norske fengsler, dro hjem og forandret sine rutiner

– Jeg har alltid tenkt at vi drev et godt system. Vi er anstendige. Vi mishandler ikke folk. Vi driver anlegg med gode rutiner. Men hvordan kom vi til at det var greit å putte mennesker i bur?

Stadig flere amerikanske fengselsansatte kommer til Norge for å lære om den norske fengselsmodellen med åpen soning og humane forhold. Sist ute var fengselssjef Leann Bertsch fra Nord-Dakota, som beskrevet i en artikkel fra det amerikanske nettstedet Mother Jones.

Hun dro til Norge på besøk i 2015 og måtte endre sitt syn på straff etter å ha besøkt Bastøy og Halden fengsel. Nå jobber Bertsch for å endre lovverket i Nord-Dakota.

Droppet overføring

Kriminaliteten i Nord-Dakota har økt med 28 prosent siden 2011 i kjølvannet av den nye skifergassindustrien. Kapasiteten i fengslene er sprengt. Leann Bertsch var klar til å overføre en rekke fanger fra Nord-Dakota til Colorado da hun lærte at fanger som må sone langt unna hjemstedet, får mindre besøk av familie og venner og at det i sin tur påvirker sannsynligheten for at fangene vil gjøre nye lovbrudd senere. Hun droppet planene om å overføre fanger og leide heller inn flyttbare brakkeanlegg i nærheten.

Ryker inn igjen

77 prosent av innsatte i amerikanske fengsler ryker inn igjen innen fem år. For de innsatte på Bastøy fengsel er tallet 16 prosent. Pr. 100.000 innbyggere sitter 670 amerikanere til enhver tid i fengsel, det er den høyeste andelen i verden. Norge er blant landene med lavest fengslingsprosent: 76 innsatte pr. 100.000 innbyggere.

Nord-Dakota er den amerikanske delstaten med flest norskættede innbyggere. 33 prosent anser seg som fjerde- eller femtegenerasjons nordmenn. I likhet med Norge er delstaten også tynt befolket, og befolkningen er forholdsvis homogen. Det gjorde Norge et naturlig land å undersøke for den amerikanske fengselssjefen.

Humane metoder

I løpet av besøkene i Halden fengsel og på Bastøy lærte Bertsch også at færre sanksjoner mot fangene fører til mindre vold mot de ansatte og mindre behov for sikkerhetsrutiner, låste dører og piggtrådgjerder.

De nye rutinene hun innførte etter norgesbesøket, som screening og oppfølging av fanger med psykiske problemer, færre regler og et belønningssystem for god oppførsel, har ført til langt mindre vold mot de ansatte og at flere fanger blir flyttet over på lavsikkerhetsavdelinger.

– Det jeg kan gjøre overfor lovgiverne, er å få dem til å forstå at det å fengsle flere mennesker er ikke en god investering. Hvis vi hadde den samme fengslingsraten som Norge, ville vi hatt ressursene til å gjøre en veldig god jobb med folkene i systemet vårt, sier Bertsch til nettstedet, og legger til:

– Jeg er ikke liberal. Jeg er bare praktisk.

– Russland har hoteller som ser ut som norske fengsler

Det er ikke bare i USA at norske fengsler vekker oppsikt. Den norsk-russiske bloggeren Rustem Adagamov, som var den mest leste bloggeren i Russland før han la seg ut med regimet til Vladimir Putin, opplevde høy leserscore og interesse da han skrev om norske fengsler.

— I 2009 møtte jeg Varg Vikernes i fengselet i Tromsø, hvor han var på åpen soning. Jeg har også lagt ut bilder fra et fengsel ved Oslo. Det er en stor standardforskjell mellom russiske og norske fengsler. Derfor sier mine lesere at vi i Russland har hoteller som ser ut som norske fengsler, sa Adagamov til Aftenposten i 2012.

Effekten av straff og tilgivelse

«For mange av oss i Storbritannia er det en uhørt idé å tillate en dømt morder friheten til å arbeide og blande seg åpent med ikke-kriminelle. Det utfordrer våre dypt integrerte ideer om fengselet som et sted for straff, og som en avskrekker for mulige kriminelle», skrev reporter Piers Hernu da Daily Mail besøkte Bastøy fengsel i 2011.

The New York Times skrev en stor artikkel om Halden fengsel i 2015.

«Halden fengsel er det fysiske uttrykket for en nasjons tenkemåte om den relative effekten av straff og tilgivelse», skrev reporter Jessica Benko.