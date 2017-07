Derfor besøker Donald Trump Polen i dag

Donald Trumps skal blant annet holde en tale om sin visjon om forholdet mellom Europa og USA. Talen skal holdes ved det monumentet for oppstanden i Warszawa i 1944, og ifølge BBC skal han be EU om å bli inspirert av Polens motstand mot nazistene.

Han kommer også til å bekrefte den amerikanske støtten til det østlige Europa i forkant av møtet med den russiske presidenten Vladimir Putin under G20-møtet.

Kaster glans over den polske regjeringen

– Vi har en ny suksess: Trumps besøk, skrøt Polens grå eminense Jaroslaw Kaczynski ifølge AP for noen dager siden. – Andre er misunnelige, britene angriper oss for det, sa Kaczynski, som leder det nasjonalkonservative regjeringspartiet PiS (Lov- og rettferdighetspartiet.)

For Polen er det selvsagt stas å sole seg i glansen fra en amerikansk president. Slik får de også bekreftet sin europeiske maktposisjon, og demonstrert at de ikke lar seg skyve ut på sidelinjen. Men hva er det i besøket for Trump?

Trump kommer til venner

Noe av det samme: i Hamburg venter 100.000 demonstranter. Trump er sterkt mislikt i de fleste europeiske land og hardt kritisert av blant andre Tysklands kansler Angela Merkel. De nylige besøkene i Brussel og Taormina kan ikke kalles vellykkede, men i Polen kommer han til likesinnede.

– Både Kaczynski og Trump ser dem selv som de som kan stoppe den venstreliberale politiske-korrekthets-offensiven i verden, sier Michal Szuldrzynski, spaltist i Rzeczpospolita til BBC. – Paradoksalt nok er det slik at jo mer du kritiserer Trump og jo mer du kritiserer Kaczynski, desto mer føler de at de har rett.

Hylles av folket

Ikke bare deler Trump mange verdier med det nasjonalkonservative regimet, men han vil også bli hyllet av folket. Den amerikanske analytikeren Michael Mandelbaum har sagt at Polen er det mest USA-vennlige land i verden, og da er USA selv medregnet. Dette har særlig historiske grunner knyttet USAs rolle under den kalde krigen.

Og for å være helt sikre på oppmøtet, kan hvert enkelt parlamentsmedlem fra PiS stille med gratis buss for å frakte inn 50 tilhengere til hovedstaden. Sånt blir det fine bilder av, for begge parter.

Politisk maktspill

I USA snakker man gjerne om det gamle og det nye Europa, altså landene på hver sin side av jernteppet. For Trump å vise at han står på god fot med Polen, det største og mektigste landet i den gamle østblokken, sener gode signaler hjem.

Dessuten er Polen et av få medlemsland som faktisk oppfyller NATO-kravet om å bruke to prosent av GDP til forsvarsformål. Det roste Trump Polen for under pressekonferansen han holdt med den polske presidenten Andrej Duda torsdag formiddag.

At Trump også ønsker å knipse Merkel og EU på nesen ved å besøke det landet som akkurat nå volder unionen aller størst bekymring, er en nærliggende tolkning av besøket. Trump og den polske regjeringen tenker likt når det gjelder å bygge grenser, avvise flyktninger, frykte muslimer og anklage mediene for desinformasjon.

De deler også den samme forakten for sine forgjengere, altså nåværende EU-president Donald Tusk og Barack Obama.

Obama besøkte forøvrig Polen hele tre ganger, den siste gangen under den nye polske regjeringen. Obama var da kritisk til PiS-regjeringen. Men nå blir det bare ros å hente, påpeker Daniel Tilles, professor i historie i Krakow i et innlegg hos Politico.

Håper på amerikansk gass

Et fellestrekk for Trump og den polske regjeringen er også et ønske om å bevare kullindustrien. Men under Trumps besøk sto gass høyt på dagsordenen.

Polen håper å slippe unna avhengigheten av russisk gass, og leter etter alternativer til den omstridte Nord Stream II, som skal lede gass fra Russland til Tyskland. Her håper de at Trump kan selge dem amerikansk gass, skriver Piotr Buras i tenketanken ECFR i en analyse.

Trump lovte nettopp det under torsdagens pressekonferanse. – Det vil komme mange flere skip med amerikansk gass i fremtiden, sa han. – Veldig snart vil vi bli en stor eksportør av energi.