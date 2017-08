Jane tilkalte politiet for å få hjelp mot mobben. Det skulle hun aldri ha gjort.

Valget i 2007: I gatene i Kenyas hovedstad Nairobi herjet mobben. Vinduer ble knust, biler satt i brann, folk ble banket opp, noen ble drept. Jane og de andre naboene i det falleferdige nabolaget tilkalte politiet. Da politiet endelig kom, forsøkte de ikke å hjelpe.

To politimenn stormet inn i familiens hus og gikk til angrep. 38-åringens datter på fem år gjemte seg i en tom vanntank.

– Hun gjemte seg der mens politimennene robbet huset vårt. Jeg mistet bevisstheten etter at de to første mennene hadde voldtatt meg, forteller hun til nyhetsbyrået AP.

Politimennene forlot henne liggende bevisstløs på gulvet. Senere kom flere menn og voldtok henne.

– Jeg mistet oversikten over hvor mange.

Presidenten ble tiltalt

Sårene er fortsatt åpne etter de omfattende opptøyene etter presidentvalget i 2007. 1400 mennesker ble drept og en halv million mennesker mistet hjemmene sine, men ytterst få av gjerningsmennene ble straffeforfulgt. Både presidenten og visepresidenten ble tiltalt ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag.

Nå frykter mange kenyanere nye sammenstøt mellom landets forskjellige folkegrupper etter presidentvalget som holdes tirsdag. BBC melder at det er en kø av folk som derfor nå reiser vekk fra hovedstaden, og butikker melder om at folk hamstrer mat.

Sayyid Abdul Azim / AP

Torturert og drept

Tidligere denne uken ble sjefen for det elektroniske stemmesystemet, Chris Msando, funnet drept. Obduksjonen viser at han ble torturert og deretter kvalt, melder Reuters. Ved sist valg, i 2013, brøt valgsystemet sammen, noe som fikk opposisjonen til å beskylde valgkommisjonen for å ha fusket med valget.

Opposisjonen beskylder myndighetene for å ha stått bak drapet på Msando, og flere eksperter mistenker at den kan ha rett.

«Drapet fjerner én av de få personene som kunne ha sikret at stemmesystemet fungerte korrekt. Det sender også et tydelig signal til andre medlemmer i valgkommisjonen at de er i fare», skriver tidsskriftet The Economist.

Ifølge NTB skal Msando ha jobbet med å stenge smutthull som kunne blitt brukt til å manipulere stemmetellingen. Han skulle også ha ledet en testkjøring av stemmesystemet, men denne ble avlyst på grunn av hans bortgang.

Sayyid Abdul Azim / AP

Stammetilhørighet viktig

Kenya har 44 etniske folkegrupper, og hver stamme stemmer vanligvis på sine politikere. Kandidatene er derfor avhengige av å danne allianser med politikere fra andre folkegrupper for å kunne vinne.

Meningsmålingene foran tirsdagens valg viser at det er svært jevnt mellom de to viktigste kandidatene, sittende president Uhuru Kenyatta (55) og utfordreren Raila Odinga (72), skriver avisen The Guardian.

Kenyattas far, Jomo Kenyatta, var landets første president etter frigjøringen i 1963. Den sittende presidenten er fra Kikuyu-stammen, Kenyas største folkegruppe, og han har inngått en allianse med William Ruto som er fra landets tredje største folkegruppe, Kalenjin.

Raila Odinga er fra Luo, en folkegruppe som i over 50 år har klaget over at de er underrepresentert i styret av Kenya. Før tirsdagens valg har Odinga alliert seg med flere andre opposisjonspolitikere, noe som har økt sjansen for å lykkes.

– Odinga og hans folkegruppe ønsker desperat å vinne. Luo-folkegruppen føler at de på en urettferdig måte er blitt ekskludert og marginalisert i fem tiår, at deres beste ledere er blitt likvidert og at dette er deres siste sjanse, sier analytikeren Murithi Mutiga til The Economist.

Odinga hevder at han tapte de siste valgene på grunn av fusk, og tidligere i år sa han at denne gangen vil de ikke godta et valg som er fikset.

– Hvis de stjeler dette valget, vil dette landet brenne, istemte Ledama Olekina, en annen politikere fra Luo-stammen.

Sayyid Abdul Azim / AP

Nøkkelvitner forsvant

Den sittende presidenten, Kenyatta, og hans allierte, William Ruto, ble tiltalt ved Den internasjonale straffedomstolen i Haag etter de omfattende opptøyene etter valget i 2007. Kenyatta ble etterforsket og tiltalt for å ha organisert massedrapene på mennesker fra andre folkegrupper. Tiltalen mot de to politikerne ble frafalt i 2014 fordi flere nøkkelvitner forsvant på mystisk vis.

Flere eksperter advarer mot at Kenya risikerer en gjentagende voldsspiral fordi gjerningsmennene for et tiår siden ikke er blitt straffeforfulgt og dømt.

– Hvis vi ikke har en nasjonal dialog om overgrepene som er blitt begått, vil vi alltid gå på nåler hver gang det er valg, mener menneskerettighetsaktivisten Njonjo Mue.

Til AP sier han at problemet er at en granskningskommisjon konkluderte med at mektige familier trolig sto bak opptøyene, deriblant Kenyatta, og derfor har rapporten ikke blitt fulgt opp av nasjonalforsamlingen, som ikke engang har diskutert den.

I rapporten heter det også at dyp misnøye med det som oppfattes som et urettferdig valgsystem, og et rettsvesen som er partisk, bidro til opptøyene.

Myndighetene har gjennomført noen reformer for å bøte på skjevhetene, men kritikerne mener at altfor lite er blitt gjort. Blant annet har ikke Kenya reformert politiet som skal ha drept mer enn 400 mennesker under opptøyene i 2007 og 2008.

Eksperter mener at hvis myndighetene ikke gjennomfører mer dyptgående reformer, er det bare et tidsspørsmål før nye og omfattende voldshandlinger skjer.

Sayyid Abdul Azim / AP

Ble alenemor etter voldtekter

Jane som ble utsatt for massevoldtekt i 2007, har en sarong pent brettet i sitt hjem i Nairobi. Etter at politimennene og mobben hadde forlatt huset, kom naboen inn for å hjelpe henne. Hun la sarongen rundt Jane. Også naboen hadde blitt voldtatt.

– Jeg glemmer aldri medfølelsen hennes, sier 38-åringen til AP.

Hun og flere andre voldtektsofre har saksøkt myndighetene fordi de ikke beskyttet dem.

Jane er skredder, men alt utstyret hennes ble stjålet den gangen. Hun ble også aleneforsørger for to barn da mannen hennes forlot henne.

– Han sa at han ikke kunne være gift med en som hadde ligget med hele verden.