Tirsdag ble det holdt nominasjonsvalg i det republikanske partiet i Alabama. Kampen sto om hvem som skal representere partiet i desember. Da skal det ledige senatssetet etter justisminister Jeff Sessions fylles i et suppleringsvalg.

Den tidligere dommeren Roy Moore vant med 9 prosentpoeng over tidligere statsadvokat Luther Strange. Det høyrepopulistiske nettstedet Breitbart toppet onsdag med overskriftene om «utbrudd i Alabama» og «partieliten brakt i kne».

MARVIN GENTRY, Reuters / NTB scanpix

Hadde Trump i ryggen

Mye talte for at Strange skulle hatt gode sjanser til å vinne:

Strange var allerede midlertidig oppnevnt til vervet.

Han fikk 70 millioner kroner i pengestøtte fra det republikanske lederskapet i kongressen.

President Donald Trump og visepresident Mike Pence kastet seg personlig inn i striden på Stranges side.

Den mektige våpenlobbyen National Rifle Association gikk også tungt inn med støtte til Strange og pepret delstaten med reklamefilmer rettet mot motkandidatens påståtte upålitelighet i våpensaker.

Moore svarte på våpenkritikken med å dra frem sin egen revolver på et valgmøte nylig.

Slettet meldingene sine

Trump deltok på et valgmøte for Strange og skrev også en rekke twittermeldinger som støttet ham. Senest valgdagen skrev Trump at «Luther Strange hadde skutt fart på meningsmålingene» etter at Trump stilte seg bak ham. Denne meldingen er imidlertid nå blant flere som Trump har slettet.

Ble avsatt som dommer to ganger

Vinneren i nominasjonsvalget er Roy Moore. Delstatens omstridte tidligere sjefsdommer er to ganger avsatt fra jobben for å nekte å følge opp vedtak i høyere domstoler.

Den første gangen ville han ikke fjerne et monument over de ti bud foran rettsbygningen. Den andre gangen instruerte han dommere til å håndheve delstatens underkjente forbud mot homofile ekteskap.

Han har også en historie med omstridte uttalelser. I valgkampen brukte han begrepene «gule» og «røde» om folkegrupper. Og tidsskriftet Quartz listet onsdag opp blant annet en sammenligning av koranen med Mein Kampf, fortsatt tro på at Obama var født utenlands også etter at Trump hadde droppet anklagen, og en antydning om at 11. september-angrepet kunne skyldes tiltagende gudløshet i USA.

Brynn Anderson, AP / NTB scanpix

Hadde Palin og Bannon på laget

Den sterkt konservative Moore fikk støtte fra flere av dem som har vært Trumps aller ivrigste støttespillere. Tidligere sjefrådgiver i Det hvite hus, Steve Bannon, var personlig med i valginnspurten.

Blant støttespillerne var også Sebastian Gorka, en Bannon-venn som også inntil nylig hadde kontor i Det hvite hus. Kjente navn som Sarah Palin, Mike Huckabee, britiske Nigel Farage og action-skuespiller Chuck Norris stilte seg også bak Moore.

– Kampen er så vidt begynt, skrev Palin på Facebook natt til onsdag.

Duell med Bannon

Trumps eks-rådgiver Steve Bannon måtte nylig forlate jobben mens Trump var utenbys, og enkelte har sett dette oppgjøret i Alabama som en duell mellom de to. Valgvinneren Moore har imidlertid i sine reklamefilmer pekt på at Trump har sagt at han vil drive valgkamp for ham mot demokratene.

Bannon erklærte også Moores seier som en Trump-seier, til tross for presidentens støtte til partielitens mann. Og nå har Trump altså slettet ferske twitterspor etter sin støtte til den tapende parten. Onsdag tvitret Trump sin støtte til Moore.

Brynn Anderson, AP / NTB scanpix

Får partiet bak seg

Valget om hvem som får senatsplassen holdes 12. desember. Moore, som tirsdag ankom valglokalet sitt til hest, møter da demokraten Doug Jones. Moore vil da få støtte fra både Trump og den senatsbaserte republikanske komiteen som gir pengeinnsprøytinger i valgkampkasser.

Demokraten Jones ligger allerede et godt stykke bak på målinger. Republikanerne har holdt begge senatsmandatene fra Alabama siden midten av 1990-tallet.