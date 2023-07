Seksuell trakassering, mobbing og rasisme. Ansatte melder om ukultur på McDonald’s i Storbritannia.

Kritikken hagler mot McDonald’s etter at BBC meldte om over 100 klager fra ansatte om et usunt arbeidsmiljø. Men det er ikke bare i Storbritannia at kjeden blir anklaget for dette.

Ansatte har klaget inn fastfoodkjeden for seksuell trakassering i flere land, deriblant USA, Brasil og Frankrike. Vis mer

Nyhetskanalen er blitt fortalt at unge ansatte, noen helt ned i 17-års alderen, blir trakassert nærmest rutinemessig.

Blant de over 100 anklagene mot fastfoodkjeden som BBC mottok, var det:

78 om seksuell trakassering

31 om seksuelle overgrep

18 om rasisme

6 om homofobi.

McDonald’s er den største private arbeidsgiveren i Storbritannia med over 170.000 ansatte som jobber i 1 450 restauranter.

Tvunget til å bruke for trange uniformer

– Det er et ordtak på McDonald’s: «pupper i kassa» – gutter på kjøkkenet, jenter ved kassen. Ideen er at de mest attraktive skal synes utad, sier Lucy (22) til BBC.

Flere kvinnelige ansatte sier de er blitt tvunget til å bruke uniformer som er for trange.

– Det er en forventning om at hvis du jobber på McDonald’s, så kommer du til å bli trakassert, sier Emily (20) til kanalen. Hun sa opp i fjor fordi hun følte seg ukomfortabel på jobb.

Ansatte har også fortalt BBC om flere forhold av seksuell art mellom ledere og underordnede, noe som strider med McDonald’s’ regelverk.

Tok ikke opplæring i etikk på alvor

Flere hevder også at når de har varslet til ledelsen, så har de ikke blitt tatt på alvor.

I februar lovet McDonald’s i Storbritannia en «nulltoleranse» for seksuell trakassering, og de skulle trene ansatte i det etiske regelverket.

Flere fortalte BBC at treningen ikke ble tatt på alvor. Den besto av en rekke videoer de ansatte skulle se.

På en av restaurantene satte sjefen en Ipad ved siden av softismaskinen, og videoen ble spilt mens de ansatte helte drikker til kunder, ifølge en ansatt.

Men det er ikke kun i Storbritannia at fastfoodkjeden får anklager om seksuell trakassering.

Fakta Noen av anklagene ansatte meldte om til BBC En 17 år gammel ansatt som påstår at en 20 år eldre kollega kom med rasistiske utsagn mot henne og spurte om han kunne vise henne penisen sin. Mannen skal også ha sagt at han ville lage «svarte og hvite barn» med henne.

En tidligere ansatt var 17 år gammel da den eldre sjefen hennes tok kvelertak på henne og tok henne på rumpa. En annen skiftleder sendte henne seksuelle bilder.

En sjef foreslo at en 16 år gammel mannlig ansatt skulle gjøre seksuelle tjenester for å få vapes vapes En form for elektronisk sigarett. Den kan inneholde nikotin, og komme med ulike smaker. I Norge har det ikke vært tillatt å selge innsatser til e-sigaretter som inneholder nikotin eller cannabisrelaterte produkter. .

Klager mot en sjef som gikk etter 16 år gamle nyansatte jenter og prøvde å presse dem til å ha sex.

En ansatt som sier de har opplevd antisemittiske utsagn.

En mannlig ansatt som spøkte med andre ansatte om å gjøre et veddemål om hvem som kom til å ha sex med en nyansatt først. Vis mer

Dårlig rykte i flere land

Også i USA er McDonald’s beryktet for å ha en ukultur blant ansatte.

I 2020 førte ansatte et gruppesøksmål mot fastfoodkjeden på grunn av seksuell trakassering. 5000 kvinner ved over 100 ulike McDonald’s filialer var med i søksmålet. En dommer avviste fastfoodkjedens forsøk på å avvise søksmålet i 2021.

I april i fjor inngikk kjeden et forlik på 1,5 millioner dollar (drøye 15 millioner kroner) i et annet gruppesøksmål som ble reist i 2019 om seksuell trakassering i Michigan. Over 100 kvinner som jobbet ved en filial i Michigan, noen av dem tenåringer, ble seksuelt trakassert av én mannlig ansatt.

I 2020 reiste en internasjonal koalisjon av fagforeninger en klage mot selskapet til Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) i Nederland. De anklaget selskapet for å drive systematisk seksuell trakassering av ansatte globalt og kom med eksempler fra filialer i USA, Brasil og Frankrike.

Sier de skal undersøke anklagene

Anklagene fra de ansatte blir tatt på alvor, ifølge Alistair Macrow, som er administrerende direktør for McDonald’s i Storbritannia og Irland. Han sier at det ikke er noe rom for «trakassering, overgrep eller diskriminering» i bedriften.

– Vi vil undersøke alle anklager som er viderebrakt til oss. Alle påviste brudd på våre retningslinjer vil bli møtt med de strengeste tiltakene vi lovlig kan pålegge, opp til og med oppsigelse, sier han til BBC.

Jobber å forbedre arbeidsmiljøet også i Norge

Kommunikasjonssjef for McDonald’s Norge, Kristina Johansen, skriver i en e-post til Aftenposten at de er blitt gjort kjent med saken i Storbritannia.

– Basert på våre medarbeiderundersøkelser i McDonald’s i Norge, vet vi at de aller fleste har det bra på jobb og vet hvordan de skal gå frem for å varsle. Samtidig kan vi alltid forbedre oss, og jobber derfor kontinuerlig med å sikre et godt og trygt arbeidsmiljø.

Hun skriver videre at de har nulltoleranse for trakassering, diskriminering og andre kritikkverdige forhold.

– I 2021 oppdaterte vi våre varslingsrutiner for å gjøre det enda enklere å varsle, noe som også kan gjøres anonymt. Rutinene skal være kjent for alle våre medarbeidere.

Også i Norge har de et elektronisk kurs for opplæring i etiske retningslinjer.

– Det er obligatorisk å gå gjennom e-læringskurset «Respektfull arbeidsplass», i tillegg til at våre varslingsrutiner er tilgjengelig og synlig for alle våre medarbeidere, skriver Johansen.