Russere kastet geværer, stjal sykler og rømte: «Mislyktes med å organisere en behersket retrett»

Bilder i sosiale medier viser at ukrainske styrker tas imot med jubel i frigjorte områder. Et sted skal russiske soldater ha rømt på stjålne sykler forkledd som lokale sivile.

Russiske soldater forlot store mengder militært utstyr og kjøretøyer da de flyktet. Disse pansrede personellkjøretøyene ble stående fast i en elv.

8 minutter siden

Den ukrainske hærens har hatt solide triumfer på slagmarken de siste dagene. Disse beskrives som den største utviklingen i krigen siden Russlands retrett fra områdene rundt hovedstaden Kyiv tidligere i år.

Tenketanken ISW har i natt publisert nye kart som viser situasjonen på bakken. Disse kan tyde på at Ukraina har erobret tilbake rundt 8000 km2 i Kharkiv fylke. Det er områder nesten på størrelse med Rogaland.

Ifølge ISW, som følger krigen tett, har ukrainerne på noen dager tatt mer land enn russerne har gjort siden april.

Nå kan det se ut til at russiske styrker satser på å slå ut lys og varme i områdene de forlater. Aftenposten omtalte søndag kveld hvordan russerne hadde angrepet strømforsyning flere steder i Øst-Ukraina.

Til sammen mangler det strøm i regioner der det vanligvis bor ni millioner mennesker.

– Slitne soldater

Dette er de viktigste nyhetene om krigen i Ukraina mandag morgen:

Ukrainas forsvarssjef sier de har rykket frem nordover fra Kharkiv. De sier at de også presser på sørover og østover i regionen.

I sosiale medier meldte ukrainske styrker på bakken via filmsnutter at hadde nådd frem til grensen til Russland i områder nord for Kharkiv.

Britisk etterretning bekreftet søndag at ukrainerne fortsetter å rykke frem og at russerne er på retrett.

Den russiske forsvarsledelsen har gitt ordre om retrett fra områdene rundt Izium. Det meldte russiske Tass allerede lørdag. Russiske nasjonalister harbedt president Vladimir Putin forandre strategi for å sikre seier i krigen.

Ukrainas forsvarsminister sier til Financial Times at ukrainske soldater er slitne etter seks dager på offensiven. Kampmoralen er likevel god, sa han. Nå skal soldatene sikre områder de har tatt tilbake mot motangrep.

Ukraina anklager Russland for terror. Ifølge president Volodymyr Zelenskyj angriper russerne nå kraftverk slik at svært mange sivile står uten strøm.

Bilder viste kraftig brann ved et av landets største kraftverk. Innsatsen for å slukke brannen var omfattende. Den skal ha startet som følge av et russisk angrep med missiler.

Her jobber brannmannskaper søndag kveld med å slukke en brann ved et kraftverk i Kharkiv.

– Ikke så skremmende

Ukrainas forsvarsdepartement er blitt kjent for sine sarkastiske og spydige sosiale medier-meldinger rettet mot russerne. Mandag morgen refererte de en tale fra president Volodymyr Zelenskyj. Han snakket om den nye russiske taktikken med å fryse ut folk.

«Uten gass eller uten dere? Uten dere. Uten lys eller uten dere? Uten dere. Uten vann eller uten dere? Uten dere. Uten mat eller uten dere? Uten dere. Kulde, sult, mørke og tørst er ikke så skremmende og dødelig for oss som deres ’vennskap og brorskap’.»

Rask retrett

Ukrainske ledere sier russerne har flyktet i panikk. Uavhengige rapporter kan også tyde på at retretten ikke er godt organisert. ISW sier at de trolig trakk seg tilbake i all hast. Bilder i sosiale medier tyder på stridsvogner og annet tungt utstyr står igjen.

«Det tyder på at russiske styrker mislyktes i å organisere en behersket retrett», melder ISW.

The Washington Post har vært i Kozacha Lopan, en landsby øst for storbyen Kharkiv. Der forteller forbløffede innbyggere om russerne som bare forsvant.

– De slapp geværene på bakken, forteller Olena Matvienko.

En forlatt og delvis ødelagt russisk stilling i Kharkiv-regionen.

Russerne rømte som best de kunne. Noen stjal sykler og lot som de var lokale innbyggere. Igjen sto blant annet en stridsvogn på et lasteplan.

Så kom de ukrainske regjeringssoldatene. En rekke videoer i sosiale medier viser innbyggere som gråter av glede og jubler når ukrainerne inntar landsbyene der de bor. Denne videoen er fra Kozacha Lopan:

Igjen etter russerne lå også lik. De første etterforskerne kom søndag fra Kharkiv. De jobber med å dokumentere krigsforbrytelser. Noen av likene hadde ligget ute i måneder. Kozacha Lopan hadde vært okkupert av russiske styrker i over et halvt år.

– Jeg kan ikke tro at vi skulle oppleve noe slikt i det 21. århundre, sa en gråtende Matvienko til The Washington Post.

En eldre mann i en feltjakke titter ut av inngangen til hjemmet sitt i landsbyen Zaliznychne. Den ble frigjort av ukrainske styrker i helgen.

Har fått mye våpen fra Russland

Opplysninger fra Oryx tyder også på at retretten har gått hastig for seg. Oryx er en blogg som følger med på partenes tap av utstyr i krigen. Der telles ødelagte og kaprede stridsvogner, jagerfly, missiler, kjøretøyer og annet større utstyr.

Bare søndag talte de russiske tap til over 100 objekter. På listen sto blant annet stridsvogner, pansrede kjøretøyer, ett jagerfly og raketter.

– Den største leverandøren av våpen til Ukraina i dag er Russland, påpeker krigsanalytiker John Spencer ved Modern War Institute.



Britisk etterretning kommer daglig med en vurdering av krigens gang. Mandag morgen er den ytterst nedslående for den russiske siden. I sør sliter de med å få reservestyrker over elven Dnipro til fronten. Ukrainerne bomber så mye at russerne ikke kan reparere broer.

Ifølge britene vil Ukrainas raske suksess på slagmarken få store følger for Russlands militære. De fleste styrkene i Ukraina vil svært sannsynlig tvinges til å prioritere å forsvare seg, mener britene.

«Den allerede begrensede tilliten utstasjonerte soldater har til russiske militære ledere vil trolig ytterligere svekkes», heter det i analysen.