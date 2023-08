Biden samlet gamle fiender på Camp David. I Kina kalles de et nytt mini-Nato.

WASHINGTON (D.C.): USAs har fått to av sine allierte i Asia til å bli bedre venner med hverandre. Alle er ikke like glade for det.

USAs president Joe Biden, Sør-Koreas president Yoon Suk-yeol (t.v.) og Japans statsminister Fumio Kishida stilte til fotografering før toppmøtet på Camp David fredag. Vis mer

Publisert: 18.08.2023 21:26 Oppdatert: 18.08.2023 21:56

Med en halv times mellomrom landet helikoptrene på plenen ved Camp David fredag morgen lokal tid. Landstedet i en skog ti mil nord for Det hvite hus var nok en gang åsted for et historisk møte mellom statsledere.

Sørkoreanske Yoon Suk-yeol kom først. Deretter ankom Japans Fumio Kishida. Etter tiår med dypt fiendskap har de to landene kommet stadig nærmere hverandre.