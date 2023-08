Over 20.000 evakueres etter enorm skogbrann i Nord-Canada

Yellowknife er nærmest en spøkelsesby etter at tusener av byens innbyggere er evakuert på grunn av brann.

Publisert: 19.08.2023 19:21

Kortversjonen Yellowknife, hovedstaden i Canadas Northwest Territories, har opplevd en massiv evakuering på grunn av skogbrann. Over 20.000 innbyggere har evakuert i løpet av 48 timer, med bare rundt 2600 igjen, hovedsakelig personer med essensielle oppgaver.

Brannen, som startet etter lynnedslag for en måned siden, har brent av 1670 kvadratkilometer. Tørt vær, tett skog og uberegnelig vind har forsterket brannens intensitet. Brannmannskapene har klart å holde brannen 15 kilometer unna byen til nå, men været kan endre situasjonen raskt.

Skogbranner har herjet i hele Canada, der 168000 mennesker har vært nødt til å evakuere og 137.000 kvadratkilometer land har brent, et område større enn Hellas. Disse brannene bidrar til store klimagassutslipp. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

Så godt som alle byens over 20.000 innbyggere rømte etter at det ble utstedt ordre om evakuering på grunn av en enorm skogbrann som nærmet seg Yellowknife, hovedstaden i Canadas Northwest Territories.

I løpet av 48 timer reiste 19.000 mennesker fra byen, 15.000 i bilkolonner og 3800 på kommersielle og militære fly til Alberta lenger sør.

Rundt 2600 er fortsatt i byen, hvorav et tusentall har essensielle oppgaver og må være igjen inntil videre.

Territoriets miljøminister Shane Thompson sier at brannsituasjonen er kritisk, og at alle som er igjen uten konkrete oppgaver, risikerer sitt eget og andres liv.

En matbutikk og et apotek er fortsatt åpne, mens den siste bensinstasjonen stengte fredag ettermiddag. En bar er åpen, der slitne brannmannskaper kan ta en øl om kvelden.

En brannmann sier det er som å ta en siste øl før verden går under.

Lange køer av biler som venter på å fylle bensin i Fort Providence, Northwest Territories, på den eneste veien sørover fra Yellowknife til Alberta. Vis mer

Flere hundre branner i området

Noe kjøligere vær og høyere fuktighet var til hjelp for brannmannskapene som foreløpig har klart å holde brannen 15 kilometer fra byen.

Brannen er en av flere hundre som herjer i området, og talsmann for brannvesenet Mike Westwick advarer om at værforholdene brått kan endre seg, og at brannen kan nå frem til bygrensen.

Elleve fly var i gang med å slippe vann over brannene. En ti kilometer lang branngrav er gravet ut, og brannvesenet har tatt i bruk 20 kilometer med brannslanger og et utall pumper i kampen mot flammene.

Brannen, som startet etter lynnedslag for en måned siden, har hittil svidd av 1670 kvadratkilometer og «blir ikke borte med det første», ifølge Westwick.

Brannen styrkes av tørt vær, tett skog og uberegnelig vind.

Erklært unntakstilstand i British Columbia

Hundrevis av kilometer lenger sør er flere boliger tatt av flammene i en større brann i West Kelowna i British Columbia, der provinsens førsteminister David Ely har erklært unntakstilstand.

– I løpet av det siste døgnet har situasjonen utviklet seg raskt, og vi står i en ekstremt utfordrende situasjon i dagene som kommer, sier myndighetene i British Columbia i en uttalelse.

Skogbrannene herjer i området rundt Okanogan-innsjøen, særlig i åsene og fjellene over byen West Kelowna med 36.000 innbyggere.

Evakueringer har også blitt gjennomført i Kelowna med 150.000 innbyggere. Til sammen er mer enn 2400 eiendommer evakuert, og det er sendt ut varsel om evakuering av ytterligere 4800 eiendommer.

Brannene er bare noen få av mange tusen som har herjet i Canada det siste året.

Svidd av område større enn Hellas

Enorme branner har i år spredt seg med stor hastighet over hele Canada, til 13 av landets provinser og territorier.

168.000 mennesker har måttet rømme, mens 137.000 kvadratkilometer er svidd av, et område større enn Hellas.

Det er langt over den forrige rekorden i 1989, da 73.000 kvadratkilometer land brant på et helt år.

For tiden er det tusen aktive branner, hvorav de fleste er ute av kontroll.

Det er nesten dobbelt så mye som i fjorårets brannsesong, og seks ganger så mye som gjennomsnittet over de siste ti årene. Fire mennesker har mistet livet i brannene.

Hittil i år har det vært over 5700 skog- og krattbranner i Canada, langt over gjennomsnittet på 2751.

Bildet viser aktive skogbranner i Canada. Røde prikker viser branner som ikke er under kontroll. Bildet er hentet 19. august fra Natural Resources Canadas interaktive kart. Vis mer

Enorme klimagassutslipp

Aftenposten har tidligere skrevet om hvordan skogbrannene i Canada fører med seg store klimagassutslipp.

Brannene i mai førte alene til klimagassutslipp på 54,8 millioner tonn CO₂, dobbelt så mye som forrige rekord for mai måned. Det er også mer enn hele Norge slipper ut på ett helt år.

Skogbranner er ikke uvanlig i Canada om sommeren, men de har i år både vært tidligere ute og større.

Særlig i vestlige provinser er skogbranner vanlige, men i år er også flere østlige provinser som Québec, Nova Scotia og deler av Ontario, blitt påvirket av ukontrollerte skogbranner, skriver Reuters.

Ifølge forskere vil et varmere klima føre til flere skogbranner i årene fremover.

I New York ble det målt historisk lav luftkvalitet som følge av brannene i Canada.