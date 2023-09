En liste over mulige narkokjøpere lå i politiets papirer. Nå ryster listen den svenske småbyen.

Gigant-rettssaken handler om skyting, trusler, bomber og narkotika. Men det som får innbyggere i den svenske byen til å svette, er en betalingsliste.

Listen viser mobil-overføringer til en 28-åring som politiet mener langet kokain i Sundsvall. Navnene på alle som har betalt til han, ligger i listen.

Publisert: 01.09.2023 20:19 Oppdatert: 01.09.2023 20:44

Kortversjonen En stor rettssak pågår i Sverige, som knytter seg til en voldsbølge i Stockholm. Anklagene involverer 23 tiltalte, skytehendelser, vold, trusler, eksplosjoner og narkotikahandel.

En del av rettssaken inkluderer en liste over pengeoverføringer med mulige kodeord for narkotikahandel.

Listen med navn og nummer på mulige narkokjøpere er offentliggjort og har vekket stor debatt. Sammendraget er laget ved hjelp av kunstig intelligens (KI) og kvalitetssikret av Aftenpostens journalister. Vis mer

«Takk for lånet». «Casino». «Centralen». «Sofa».

Meldingene sier ikke så mye. De følger pengeoverføringer på Swish, Sveriges versjon av Vipps. Er det kodeord for kokain? Eller er det betaling for helt uskyldige ting?