Krisen i Libanon går på sikkerheten løs. Nå slås det alarm om flyplassen.

ISTANBUL (Aftenposten): Hjerneflukten fra Libanon blir stadig verre. En lekket rapport viser store utfordringer ved flyplassen i Beirut.

Rafik Hariri-flyplassen i Beirut har store bemanningsproblemer. Det avdekket internasjonale inspektører i juni. Vis mer

Publisert: 21.08.2023 13:11

Libanon er i dyp økonomisk krise.

Det har ført til en dramatisk hjerneflukt. Folk med utdanning eller fagbrev forlater landet i hopetall. De håper å finne arbeid andre steder.

Nå begynner det å gå på sikkerheten løs. Det kommer frem av funn som internasjonale luftfartsmyndigheter har gjort ved landets største flyplass.

I en rapport som den engelskspråklige avisen The National har fått se, avdekkes oppsiktsvekkende mangler.

Mangler flyveledere

Inspeksjonen ble gjennomført i juni av EUs luftfartstilsyn (EASA) og FNs organ for flysikkerhet (ICAO). Det var en forberedende sjekk, før et større tilsyn gjennomføres neste år.

Inspektørene trekker frem flere områder de er bekymret for:

Flykontrolltjenester.

Kommunikasjon, navigasjon og overvåking.

Meteorologiske tjenester.

En særlig stor utfordring skal være at det ikke finnes nok kvalifiserte flyveledere.

Flyveledere jobber i kontrolltårnet på flyplassen. De har ansvar for å regulere lufttrafikken. De sørger for at flyene kan ta av og lande med trygg avstand. Det kan være en stressende jobb som krever fokuserte medarbeidere.

Jobber 24 timers skift

The National har snakket med en kilde som jobber for den libanesiske luftfartsmyndigheten.

Vedkommende forteller at det bare finnes 15 kvalifiserte flyveledere igjen, mens det skulle ha vært flere enn 80. Mange har forlatt landet etter at flyplassen besluttet å kutte i lønnen til de ansatte.

De gjenværende må dermed jobbe skift på opp til 24 timer av gangen. Ofte er det ikke tid til å ta pauser, hevder kilden.

Rapporten har gitt klar beskjed om at det haster for myndighetene å rekruttere nye kvalifiserte flyveledere.

«Mangelen på ansatte er et alvorlig sikkerhetsproblem som kan ha kritiske konsekvenser for luftfarten i Libanon», heter det, ifølge The National.

Dersom problemene ikke er løst innen neste års tilsyn, kan internasjonale luftfartsmyndigheter ende med å rødflagge Libanon. Da kan flyselskaper velge ikke å fly dit lenger.

Verste på over hundre år

Libanesere har lenge ligget helt i toppen av listen over land der et flertall av unge mennesker sier de ønsker å emigrere.

Det skyldes en økonomisk krise som for alvor brøt ut i 2019. Verdensbanken har beskrevet den som en av de tre verste i verden siden 1850.

De siste fire årene har levestandarden falt dramatisk. Matprisene har skutt i været. Verdien av det libanesiske pundet har falt med 98 prosent.

Landets økonomi målt i brutto nasjonalprodukt (BNP) har krympet med 40 prosent.

Det har ført til at over 80 prosent av landets befolkning nå lever under fattigdomsgrensen, ifølge EU.

Verdens verste sentralbanksjef? Nå må en ny mann eller kvinne steppe inn for å redde Libanon fra en av de verste økonomiske krisene i nyere historie. Vis mer

«Verdens dårligste sentralbanksjef»

Nylig gikk Libanons sentralbanksjef, Riad Salameh, av.

Til tross for den katastrofale håndteringen av krisen, har han tviholdt på jobben i tre tiår.

Tidsskriftet Economist har kalt ham «verdens dårligste sentralbanksjef». De mener Salameh er typisk for et land der politikerne nekter å ta ansvar for følgene av sine beslutninger.

Foreløpig er det ikke blitt oppnevnt noen etterfølger til Salameh. Men det er liten tvil om at vedkommende får en svært krevende jobb.