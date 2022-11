Et missil traff et Nato-land, men det ble ikke dramatikk. Slik jobbet Nato for å hindre storkrig.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg holdt pressekonferanse i Brussel i etterkant av tirsdagens massive rakettangrep mot hele Ukraina.

Eksplosjonene i Polen ga verdens ledere hjerteklapp. Én mann hjalp trolig til med å roe ned situasjonen raskt.

17. nov. 2022 09:28 Sist oppdatert 7 minutter siden

Missilene regnet over Ukraina tirsdag. Aldri tidligere er det blitt sendt så mange missiler over det krigsherjede landet. Men så smalt det et nytt sted. Over grensen, i Polen. I en liten landsby kunne man høre to eksplosjoner. To menn i 60-årene døde. Nato-landet Polen var angrepet.

Trusselen om krig mellom Nato og Russland kjentes nærmere enn noen gang.

– Jeg ble bekymret, sa generalsekretær Jens Stoltenberg om reaksjonen på de første meldingene.

Men under ett døgn etterpå kunne han fortelle verden at dette ikke var et angrep fra Russland.

Hvordan kunne han vite det? Og så raskt etterpå?

En kilde i Nato sier til Aftenposten at hendelsen ble tatt med stort alvor.

Men det var ikke noe stor dramatikk da rapportene fra Polen tikket inn. Hvorfor ikke?

Svaret handler om et fly, to eksplosjoner og en mann.