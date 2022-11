Han forberedte seg på det verste. Det han gjorde, kan ha vært nøkkelen til Ukrainas suksess.

KHARKIV, UKRAINA (Aftenposten): Sivile som trente til krig, var til stor nytte da Russland invaderte. Nå følger andre land nøye med.

Sist Aftenposten møtte Aleksej Bida, var i januar. Over ni måneder med krig senere er han ikke lenger den samme personen.

20 minutter siden

Aleksej Bida er ikke den samme mannen som vi møtte i januar. Det er ikke mulig, etter alt han har vært gjennom.

Siden februar har han fått to hjernerystelser, sett venner bli drept, han har selv drept for første gang. Han har forsøkt å redde øyet som hang ut av en medsoldats hode. For å nevne et par ting.