Sverige og Finland blir anklaget for skamløst å spre løgner. Hvorfor somler Ungarn med sitt ja?

Alle ventet at Ungarn ville godkjenne Sveriges og Finlands Nato-søknader uten problemer. Men i siste liten har det dukket opp spørsmål.

Ungarn holder fortsatt igjen et ja til svensk og finsk medlemskap i Nato. – Dette er bare spill, sier ekspert.

03.03.2023 11:06 Oppdatert 03.03.2023 15:46

To av Natos 30 medlemsland har ikke gitt grønt lys for at Finland og Sverige skal bli medlemmer. Det har vært mest snakk om ett av dem: Tyrkia. Landet kom i sommer med en rekke krav for å slippe dem inn. President Recep Tayyip Erdogan anklager spesielt Sverige for å beskytte det de kaller kurdiske terrorister.

Det andre landet, Ungarn, har det vært mer stille rundt. Landets myndigheter har ikke kommet med noen krav til de to søkerlandene. Statsminister Viktor Orban har også signalisert tydelig at han vil si ja til Nato-utvidelsen i nord.

Men prosessen har trukket ut. Dato for godkjenning er blitt utsatt flere ganger, med ulike begrunnelser. I forrige uke kom noen overraskende uttalelser fra sentrale personer i regjeringspartiet Fidesz.

Dette blir nå tolket som et forsøk fra Ungarn på å presse frem innrømmelser som handler om noe helt annet enn Nato og forsvar.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn