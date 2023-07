Historisk FN-besøk til Guantánamo. 30 menn lever fortsatt under «umenneskelige» forhold.

Aldri før har en uavhengig FN-ekspert besøkt USAs beryktede fangeleir på Cuba. Forholdene for de 30 mennene som er igjen i leiren, beskrives som umenneskelige.

Fangeleiren på Guantánamo Bay på Cuba ble opprettet i 2002 etter terrorangrepene mot USA 11. september 2001. Fortsatt sitter 30 menn i leiren. Vis mer

I over 20 år har den kontroversielle fangeleiren i Guantánamobukta huset fanger fra USAs «krig mot terror».

På det meste var det 750 personer fra 40 land i anlegget på Cuba, som er kjent for tortur. Mange av fangene var kidnappet fra hjemlandet sitt.

Fortsatt er det 30 menn igjen. 19 av dem er aldri siktet for en eneste forbrytelse. Noen av dem har sittet så lenge som 20 år i amerikansk varetekt.

Så langt har USA nektet uavhengige FN-eksperter å besøke leiren. Men nå har USAs president Joe Biden for første gang åpnet den for FNs spesialrapportør, den irske jusprofessoren Fionnuala Ní Aoláin.

Det hun fant, er beskrevet i et 23 siders langt dokument. Der forteller Ní Aoláin om fanger med store skader etter tortur, som lever under grusomme forhold i strid med internasjonal lov.

Lever daglig med traumer fra tortur

Alle 30 lever med store smerter og lidelser som følge av torturen og avhørene de er blitt utsatt for, ifølge Ní Aoláin.

– For mange er skillelinjen mellom fortid og nåtid ekstremt tynn. Tidligere opplevelser av tortur lever med dem her og nå, uten noen som helt avslutning i sikte, skriver hun.

– Dette er også fordi de aldri har fått uavhengig, helhetlig og tilstrekkelig rehabilitering etter torturen.

Guantánamo-leiren er kjent for de oransje fangedraktene. Her ble en mann ført til avhør i februar i 2002. Noen innsatte har vært i leiren i 20 år. Vis mer

Dagliglivet er «gjennomsyret» av overgrepene mennene har vært og blir utsatt for. Situasjonen beskrives som «umenneskelig». Ní Aoláin nevner:

Nær konstant overvåking.

Fangene blir tvunget med makt til å forlate cellene sine.

Unødvendig bruk av tvangsmidler.

Manglende helsetjenester.

– Dette er pågående, grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling, slår FN-eksperten fast.

Hun ber om at leiren stenges så raskt som mulig.

Avskåret fra verden

De 30 fangene er ingen trussel, mener Ní Aoláin. I stedet holdes de på Guantánamo fordi USA ikke vet hva de skal gjøre med dem. Amerikanske myndigheter vil ikke forholde seg til konsekvensene av at de har torturert og mishandlet fangene i leiren, mener Ní Aoláin.

Informasjon innhentet gjennom tortur kan ikke brukes i rettssaker. Derfor har torturen gjort at de innsatte har mistet rettigheter og mulighet til rettferdig rettssak.

Fakta Guantánamobukta Guantánamobukta, eller Guantánamo Bay er en amerikansk flåtebase på Cuba, etablert i 1903. Siden 1960 har cubanske myndigheter krevd at USA gir tilbake området som basen befinner seg på. Siden 2002 har USA brukt basen til å internere «ulovlig stridende» etter terrorangrepet mot New York og Washington 11. september 2001. På det meste har det sittet over 750 personer fra mer enn 40 land her. De fleste er pågrepet under den USA-ledede invasjonen i Afghanistan. USA har opp gjennom årene fått internasjonal kritikk fra stater og organisasjoner for å ha torturert fangene og fratatt dem retten til en rettsprosess. Vis mer

Men selv om forholdene i leiren fortsatt er grusomme, hedrer FN-eksperten Biden-administrasjonen for å åpne opp Guantánamo for besøk. Og situasjonen skal være betydelig forbedret.

Ní Aoláin forteller at hun fikk alle tilganger hun ba om. Hun møtte fanger med både såkalt «høy verdi» og «ikke-høy verdi».

Mange av dem hun snakket med, ga sterkt uttrykk for at de satte pris på å møte noen som hverken var advokat eller tilknyttet interneringssenteret.

For noen var det første gang på 20 år.

Skader på hjernen, magen og tarmen

Det har vært mange demonstrasjoner mot forholdene på Guantánamo Bay-leiren på Cuba. I 2008 samlet folk seg utenfor Stortinget for å markere sin motstand mot den pågående krigen i Afghanistan og Irak samt fangeleiren på Guantánamo. Norge har avvist å ta imot fanger fra Guantánamo. Vis mer

Men Ní Aoláin er alvorlig bekymret over at fangene ikke får tilstrekkelig helsehjelp etter torturen de er utsatt for.

Behandlingen og fasilitetene på Guantánamo er ikke i stand til å håndtere fangenes komplekse og alvorlige psykiske og fysiske helseproblemene. Fangene kan ha permanente funksjonshemninger, traumatiske hjerneskader til kroniske smerter, mage- og tarmproblemer og urinveisproblemer.

Mange av fangene lider også som følge av at de ikke har hatt kontakt med familiene sine og lokalsamfunnet. Flere er blitt tvangsmatet etter at de har sultestreiket. Fanger har skadet seg selv og hatt selvmordstanker.

USA avviser deler av kritikken

Ní Aoláin kritiserer også det omfattende hemmeligholdet av de rettslige og administrative prosedyrene knyttet til fangene.

USAs ambassadør til FNs menneskerettighetsråd, Michele Taylor, har skrevet et tilsvar til Ní Aoláin rapport. Der kommer hun med flere innsigelser. Hun påpeker at som første FN-ekspert som får besøke Guantánamo, har Ní Aoláin fått enestående tilganger.

Taylor trekker også frem:

At fangene bor i fellesskap og lager mat sammen.

De får psykiatrisk spesialistbehandling.

De har tilgang til juridisk rådgivning.

De har mulighet til regelmessig kontakt med familie.

Taylor lover likevel at USA nøye skal vurdere spesialrapportørens anbefalinger og iverksette passende tiltak.

Al Jazeeras kameramann Sami Al Haj var på feil sted til feil tid i 2001. Han ble pågrepet i Afghanistan og sendt til Guantánamo der han var internert i 7 år uten tiltale eller dom. Her deltok han på et seminaret «Human Rights and Press Freedom» i Oslo i april 2011. Vis mer

Ødelagte liv

Taylors svar påpeker at Biden-administrasjonen har gjort betydelige fremskritt for å stenge Guantánamo. Ti fanger er overført fra anlegget. Regjeringen forsøker å finne løsninger for de 30 gjenværende.

Ní Aoláin har imidlertid også gransket situasjonen for de 741 mennene som er blitt løslatt fra Guantánamo. Hun påpeker at mange av disse ble stående alene på bar bakke. De var fratatt en juridisk identitet og manglet utdanning, yrkestrening og helsehjelp.

– Mange lever i fattigdom, sosial ekskludering og stigma, understreker Ní Aoláin.

Spesialrapportøren understreker at USA har folkerettslige forpliktelser før, under og etter overføring av fanger. Det er krav om at landet skal gi rettferdig kompensasjon og så god rehabilitering som mulig til mennene som har vært internert på Guantánamo.