Ett skip ble skadet i et massivt droneangrep mot den russiske Svartehavsflåten lørdag morgen. Dette er blant flere angrep Russland påstår Storbritannia står bak.

Guvernøren i byen Sevastopol på Krymhalvøya, Mikhail Razvozjajev

29. okt. 2022 14:57 Sist oppdatert nå nettopp

Skip fra den russiske Svartehavsflåten skal ha avskåret både droner i luften og i vannet i Sevastopol-bukten. Det skriver guvernøren i byen Sevastopol på Krymhalvøya, Mikhail Razvozjajev på Telegram lørdag ettermiddag.

Sevastopol er hjemmehavnen til Svartehavsflåten.

– Dette er det mest omfattende angrepet siden Ukraina-krigen startet, skriver Razvozjajev.

Han sier at angrepene skal ha startet litt før klokken fem natt til lørdag. De skal ha vart i mange timer. Det russiske forsvarsdepartementet bekrefter at en sjøminesveiper fikk mindre skader.

– Ingen anlegg i byen er truffet. Situasjonen er under kontroll. Alle dronene er skutt ned, skriver Razvozjajev.

Nå er havnen midlertidig stengt, ifølge myndighetene. De har allerede utpekt hvem de mener er ansvarlig for angrepet.

Britene ledet an

Ifølge Russlands forsvarsdepartement skal Storbritannia være ansvarlig. Britiske spesialister ledet arbeidet med å forberede angrepet, påstår den russiske guvernøren. Anklagene er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Tidligere i uken sa Razvozjajev at en drone hadde angrepet en kraftstasjon nær Sevastopol. Men han mente det ikke ville påvirke forsyningen i Sevastopol eller resten av Krymhalvøya.

Den ukrainske Krymhalvøya har vært under russisk kontroll siden Russland annekterte den i 2014.

Det har vært flere angrep på Krym de siste månedene. I starten av oktober ble Krymbroen, som forbinder Krym med det russiske fastlandet, skadet i en voldsom eksplosjon. Tre mennesker ble drept.

Også i juli ble Svartehavsflåten utsatt for et droneangrep.

Ukraina: Russland har selv iscenesatt angrepet

Ukrainas presidents stabssjef beskylder tvert imot Russland for «utpressing» og «oppdiktede terrorangrep» på sitt eget territorium, melder nyhetsbyrået Reuters. Ukraina mener altså at Russland selv har iscenesatt droneangrepet på Krymhalvøya

– Storbritannia sto bak Nord Stream-sabotasjen

I september ble gassrørledningene Nord Stream i Østersjøen også utsatt for et angrep. Britene var også involvert i dette, hevder det russiske forsvarsdepartementet nå.

Russland har ikke kommet med bevis for anklagene.

– Ifølge tilgjengelig informasjon deltok representanter for den britiske marinen i planleggingen og gjennomføringen av terrorangrepet i Østersjøen 26. september, skriver forsvarsdepartementet i en orientering på Telegram. arrow-outward-link

Disse anklagene blir på det sterke avvist av britene.

Lørdag sier det britiske forsvarsdepartementet at anklagene er falske i stor skala. Ifølge Reuters sier en talsperson dette i en uttalelse:

– For å dekke over den katastrofale håndteringen av den ulovlige invasjonen av Ukraina, tyr det russiske forsvarsdepartementet til falske anklager i stor skala.

– Den siste oppdiktede historien sier mer om hva som skjer i den russiske regjeringen enn det gjør om Vesten.

– Gjør det for å få fokus vekk fra seg selv

Russlands anklager om at britene hjalp Ukraina med droneangrep på Krym og sto bak Nord Stream-eksplosjonene, er for å få fokus vekk fra seg selv, sier ekspert.

Oberstløytnant og hovedlærer Geir Hågen Karlsen ved Stabsskolen sier at Russlands anklager ikke er troverdige.

– Det er ikke en ukjent strategi for russerne å beskylde andre for å gjøre ting som de selv er innblandet i eller mistenkt for, sier Karlsen til NTB.

Han viser til beskyldninger om at USA har kjemiske og biologiske laboratorier og at Ukraina forbereder bruk av skitne, radioaktive bomber som eksempler på tidligere russiske anklager som er blitt tilbakevist.

– Når det gjelder Nord Stream, er det selvfølgelig ingen som tror på historien om at det er britene som står bak angrepet. De første beskyldningene kom tidlig om at britene hadde operert fra Olavsvern i Norge, sier Karlsen.