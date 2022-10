Minst 149 døde i halloween-trengsel i Seoul. Folk lå i fem-seks lag i høyden.

Minst 149 mennesker omkom i trengselen som oppsto under en halloween-feiring i Seoul. Det opplyser myndighetene i Sør-Korea. Om lag 150 er skadet.

Redningsarbeidere og brannfolk prøver å hjelpe skadede folk som er blitt skadet. Minst 146 ble drept i den store trengselen som oppsto under halloween-feiringen i Sør-Koreas hovedstad.

Ulykken inntraff i en smal gate i byens livlige utelivsdistrikt Itaewon natt til søndag lokal tid. Ifølge lokale medier hadde over 100.000 mennesker tatt turen til området for å delta i den første munnbind-frie halloweenfesten etter pandemien.

Der oppsto det en dødelig trengsel. Ifølge nyhetsbyrået Yonhap går det rykter på åstedet om at menneskemengden samlet seg enten for å se en ikke navngitt kjendis, eller at det ble delt ut godteri som inneholdt narkotika i området. Dette er informasjon som politiet ikke har bekreftet.

Yonhap skriver arrow-outward-link at brannvesenet melder om 146 drepte og 150 skadede mennesker litt etter klokken 4 lokal tid. Brannvesenet fikk meldinger om folk med pustevansker på grunn av trengselen fra kl. 22:24 lørdag kveld. De fleste drepte skal være i 20-årene. Døde transporteres nå vekk fra åstedet og fraktes til sykehusene.

Dødstallene kan stige, da flere av de skadede hadde hjertestans.

Vitne: Folk lå i fem til seks lag i høyden

Nyhetsbyrået beskriver arrow-outward-link kaotisk stemning i gaten ved Hamilton Hotel. Gaten skal være bare fire meter bred på det smaleste. Brann- og politifolk, samt venner av skadede, prøvde å utføre hjerte- og lungeredning på ofrene. Skrik og gråt blandet seg med sirenene fra sykebiler, mens festmusikk fortsatt strømmet ut fra utestedene.

Minst 146 døde under trengselen i Seoul.

Mo Kim, en mann i 20-årsalderen, forteller om hendelsen da alt gikk galt:

– Folk begynte å dytte på utover rundt klokken halv elleve, og ti minutter senere falt folk fremst i folkemengden. De ble liggende i fem til seks lag med mennesker i høyden, sier han til Yonhap.

En kvinne i 20-årene forteller gråtende til nyhetsbyrået:

– Folk lå lag på lag oppå hverandre. Det så ut som likhauger. Noen mistet gradvis bevisstheten, og noen så allerede ut som om de var døde. En venn av henne la til:

– Folk i nærheten prøvde å få løs de som lå nederst. Men det var så mange folk over dem at forsøkene på å hjelpe ikke nyttet. Noen klatret over en vegg og overlevde, forteller vennen.

Meldinger på sosiale medier tidligere på kvelden viser at flere følte seg utrygge i området, fordi det var så stor trengsel. Det skriver BBC.

Slik skal det ha sett ut i gaten før panikken inntraff.

Svenske Alex Noble, som befant seg på hovedgaten i Itaewon, forteller til Sveriges Radio P4 arrow-outward-link at det plutselig kom mange ambulanser og brannbiler. Han så mennesker bli båret dit fra andre steder.

– Det tok aldri slutt. Alle så helt livløse ut, forteller han.

– Jeg har aldri sett så mange mennesker dø fremfor meg, sier han og forteller at han så minst 60 mennesker som lå livløse på den store gaten.

Politiet sier det foreløpig ikke er kjent hva som utløste trengselen og panikken. Ulykken etterforskes.

President Yoon Suk-yeol har innkalt til krisemøte om ulykken.