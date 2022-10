Sørkoreansk nyhetsbyrå: 59 døde i halloween-trengsel

Minst 59 mennesker omkom i trengselen som oppsto under en halloween-feiring i Seoul. Det opplyser myndighetene, ifølge nyhetsbyrået Yonhap. Om lag 150 er skadet.

Skadede mennesker får hjelp i en av gatene i Seoul. Et stort antall mennesker har mistet livet eller er skadet i trengselen som oppsto under halloween-feiring byen.

29. okt. 2022 18:34 Sist oppdatert nå nettopp

Ulykken inntraff i en smal gate i byens livlige utelivsdistrikt Itaewon natt til søndag lokal tid. Titusenvis av mennesker som var ute for å feire halloween, ble trengt sammen.

Yonhap skriver at brannvesenet melder om 59 drepte og 150 skadede mennesker.

Et vitne i 20-årene uttaler til Yonhap:

– Plutselig falt alle i front av folkemengden, og folkene bak ble presset sammen.

Videoer delt i sosiale medier viser ambulansepersonell som gir hjerte- og lungeredning til mennesker som ligger livløse på bakken. Noen var dekket til med laken.

Slik skal det ha sett ut i gaten før panikken inntraff.

Et stort antall ambulanser og redningsmannskaper ble sendt til stedet, og ambulanser gikk i skytteltrafikk til nærliggende sykehus.

Politiet sier det foreløpig ikke er kjent hva som utløste trengselen og panikken, men at ulykken etterforskes. Ifølge lokale medier oppsto trengselen da et stort antall folk la på sprang mot en bestemt bar i Itaewon etter rykter om at en ikke navngitt kjendis var der.

President Yoon Suk-yeol har innkalt til krisemøte om ulykken. Han oppfordrer ansvarlige myndigheter til å sørge for at de skadede får rask behandling og se til at det er nok ledige senger på sykehusene i nærheten.