Lula-seier gir håp for Amazonas. Norge gjenopptar regnskog-samarbeidet med Brasil

RIO DE JANEIRO / OSLO (Aftenposten): Under Bolsonaro har regnskogen i Amazonas blitt en klimabombe. Nå håper verden Lula da Silva klarer å snu utviklingen.

Rio de Janeiros Lula-tilhørere feiret seieren ved Cinelândia-plassen i sentrum. Valgresultatet kan få store konsekvenser langt utenfor Brasils grenser.

Lulas tilhengere feiret natten gjennom i gatene i Rio de Janeiro etter at det ble klart at den tidligere presidenten gikk av med seieren i valget i Brasil.

Men jubelen sprer seg langt ut over landets grenser. Valgresultatet kan nemlig få avgjørende betydning for klodens klima.

For mens avskogingen i Amazonas har skutt fart under Bolsonaro, kan Lulas politikk redusere avskogingen over 90 prosent. Det viser en analyse fra nettstedet Carbon Brief. arrow-outward-link

Under Lulas forrige presidentperiode falt avskogingen dramatisk. Bevaring av Amazonas har vært en av hovedsakene hans i valgkampen.

– Hvis han fortsetter der han slapp og gjør det han sa i valgkampen, lover dette veldig bra, sier klima- og utviklingsminister Espen Barth Eide.

Han sier regjeringen vil ta kontakt med Lulas overgangsteam for å gjenoppta regnskogsamarbeidet med Brasil.

Det betyr at Lula kan få tilgang til opp til 7 milliarder kroner i norsk regnskogstøtte. Det bekrefter Eide overfor Aftenposten. Pengene har stått frosset på konto i Brasil siden Bolsonaro overtok.

Fakta Dette er Norges regnskogsatsing: * Norge bidrar med inntil 3 milliarder kroner årlig til tiltak for å bevare skog i tropiske land. Målet er å redusere klimautslipp fra avskoging og bevare artsmangfoldet i regnskogene. * Satsingen ble lansert på FNs klimamøte på Bali i 2007. * Norge har inngått avtaler med Brasil, Indonesia, Colombia og en rekke andre utviklingsland om betaling for reduserte klimagassutslipp fra skog. * Hovedprinsippet bak avtalene er at landene får utbetalt støtte når de kan bevise at avskogingen er redusert. Nedgangen måles i forhold til anslag om hva avskogingen ville vært uten nye tiltak. * Samarbeidet med Brasil ble lagt på is i 2019, etter at president Jair Bolsonaro kom til makten i landet. (Kilder: Klima og miljødepartementet, NICFI arrow-outward-link , IPCC, NTB) Vis mer

Skogbevaring i revers

Brasil er ett av landene som underskrev en avtale om avskoging under klimatoppmøte i Glasgow i fjor. Over 100 land har avtalt å stoppe og å reversere avskoging innen 2030. Avtalen ble sett på som ett av de aller største fremskrittene på toppmøtet.

Men ingen ting tyder på at Bolsonaro har fulgt opp avtalen. Snarere tvert imot:

Presidenten gikk til valg på å åpne større regnskogområder for landbruk og gruvedrift. Før valget har han jobbet på spreng for å få gjennom en omstridt ny lovpakke. I sivilsamfunnet ble den omtalt som en dødstrussel for Amazonas.

Under Bolsonaro har avskogingen økt med 77 prosent. Til sammenligning ble avskogingen redusert med 68 prosent i perioden 2003 til 2010 under Lulas ledelse.

Ifølge The Guardian har over to milliarder trær blitt brent eller hugget i hans presidentperiode. September ble den verste skogbrann-måneden på over ti år i Brasil. I løpet av bare tre uker brant et skogområde på størrelse med New York by.

Men hvorfor er det så viktig for verden hva som skjer med Amazonas?

Brannmannskaper kjemper mot flammene i Apui i Amazonas 21. september. Mer skog brant ned bare den første uken i september enn i hele samme måned i fjor.

Nærmer seg kritisk punkt

Regnskogene suger til seg og lagrer enorme mengder CO₂. Rundt 11 prosent av verdens klimagassutslipp kommer nå fra avskoging. Amazonas alene binder opp mer CO₂ enn det hele verden slipper ut i løpet av to år.

Skal man nå Parisavtalens mål om maks 2 grader oppvarming, er det derfor avgjørende å redde det som er igjen av regnskogene.

Men de enorme innhuggene i Amazonas har endret klimaeffekten til verdens største regnskog dramatisk. De siste seks årene har hugging og branner ført til at det er blitt sluppet ut mer CO₂ fra Amazonas enn det skogen suger til seg arrow-outward-link .

Fortsetter utviklingen, kan Amazonas bli en utslippsbombe.

Allerede er det tegn til at Amazonas nærmer seg vippepunktet. Det betyr at systemene rundt skogen er blitt så sårbare at de plutselig kan miste evnen til å opprettholde seg selv. Da vil skogen forsvinne i raskt tempo, uten «hjelp» av hugst og branner.

Ber verden følge nøye med

Regnskogfondet sier Lulas seier gir håp og momentum for beskyttelse av regnskogen. De ber det internasjonale samfunnet gjøre det de kan for å sikre at Lula lykkes.

– Lulas forrige regjering reduserte avskogingen betydelig, men utgangspunktet hans denne gangen er mye mer dramatisk. Han trenger at internasjonale ledere, investorer og bedrifter forstår sitt ansvar og støtter ham slik at han kan ta gjenoppta dette arbeidet raskt, sier organisasjonens leder Tørris Jæger.

Men han peker på at også Lula har snakket om behov for mer infrastruktur og industri. Gjøres ikke dette riktig, kan det føre til mer avskoging. Derfor må det internasjonale samfunnet følge nøye med på om utviklingen går rett vei før de betaler støtte til skogbevaring.

Lulas tilhengere feiret sin nye president i natt. Espen Barth Eide mener resultatet lover veldig bra for regnskogen og klimaet.

7 milliarder ubrukte regnskog-kroner

Norge har betalt over 8 milliarder kroner til Brasil gjennom skogbevaringsprogrammet. Pengene er betalt som belønning for at Brasil i de ti årenne fra 2008–2018 reduserte avskogingen kraftig.

Mesteparten av pengene er betalt til Amazonasfondet, som drives av den brasilianske utviklingsbanken. Der er Norge med i styringsgruppen.

Men i 2019 brøt Bolsonaros regjering plutselig avtalen ved å endre retningslinjene for fondet. Norge svarte med å fryse alle nye utbetalinger. Også pengene som allerede sto på konto ble frosset.

Nå står det rundt 7 milliarder norske kroner frosset på konto i Amazonasfondet. Eide sier de vil gi Lula tilgangen på midlene så snart formalitetene rundt strukturen på fondet er klare. Det kan ifølge ham gå raskt.

– Jeg tror det er lurt at vi er tydelige nå i Brasil om at hjelpen kommer, sier Eide.

– Holder det at formalitetene er på plass, eller må dere se resultater før dere pengene kommer?

– Vi må se hva slags planer de legger. En ting er hva man sier i en valgkamp, noe annet er hva man gjør. Så utbetalingene kommer ikke 1. januar. Selv om presidenten heter Lula, kommer de under visse forutsetninger, sier han.

Om en uke starter ny runde med klimaforhandlinger i Egypt. Eide sier signalene som kommer fra Lula kommer til å bli viktige, selv om han ikke tar over før 1. januar.

– Det blir viktig for forhandlingene hva det kommende Brasil mener. Det blir litt som med USA etter valget. Da satt Trump ved makten, men man forholdt seg mye til det som skulle komme, sier han.