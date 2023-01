79 asylbarn er sporløst forsvunnet i den engelske byen. Ingen vet hvor de er.

Politiet skal flere ganger ha advart myndighetene om at barna kunne være mål for kriminelle nettverk.

79 barn skal ha blitt kidnappet av kriminelle gjenger og menneskehandlere i Brighton i Sør-England. Bildet viser Bryggen.

22.01.2023 13:15 Oppdatert 22.01.2023 13:31

De siste 18 månedene har 136 barn sporløst forsvunnet i Brighton i Sør-England. Flere enn halvparten – 79 barn – er fremdeles ikke gjort rede for.

De fleste av dem var enslige, mindreårige asylsøkere som nylig hadde kommet til Storbritannia.

Barna skal ha blitt kidnappet fra gatene og tvunget inn i biler av kriminelle gjenger og menneskehandlere.

Noen av hendelsene skal ha skjedd utenfor et hotell drevet på oppdrag fra det britiske innenriksdepartementet. Det skriver den britiske avisen The Guardian som viser til en kilde i barnevernet.

– Forferdelig og skandaløs

Politiet skal flere ganger ha advart myndighetene om at asylbarna kunne være mål for kriminelle nettverk. Det vekker sterke reaksjoner.

Labour-politiker Yvette Cooper beskriver avsløringene som «forferdelig og skandaløs». Hun ber innenriksministeren i den konservative regjeringen Suella Braverman redegjøre for hvor mange asylbarn som har forsvunnet, og hva som blir gjort for å finne dem.

– Hun har latt være å handle til tross for de gjentatte advarslene hun har fått om utilstrekkelige sikkerhetstiltak for barn under myndighetenes omsorg. Det er en total pliktforsømmelse, sier Cooper.

Det er kommet flere rapporter om lignende bortføringer langs sørkysten av England. Den samme varsleren i barnevernet skal også ha vært vitne til at barn ble bortført fra et hotell i Hythe i Kent. Også dette hotellet ble drevet av myndighetene.

Noen av barna skal ha blitt tatt med så langt som til Manchester og Skottland.

En sak er foreløpig under etterforskning av politiet i London.

– Lovpålagt plikt til å beskytte alle barn

222 enslige mindreårige flyktninger er meldt savnet fra hoteller som ble drevet på oppdrag fra innenriksdepartementet, ifølge The Guardian.

Avisen har stilt politiet i Sussex en rekke spørsmål om bortføringene. De henviser til innenriksdepartementet.

I en uttalelse skriver innenriksdepartementet at det er de lokale myndighetenes lovpålagte plikt å beskytte alle barn:

– Vi har robuste sikkerhetsprosedyrer på plass for å sikre at alle barn i vår omsorg er så trygge som mulig.