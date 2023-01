Dødstallene stiger, men Perus president nekter å gå

Over 40 demonstranter er hittil drept av sikkerhetsstyrkene. Presidenten hevder at terrorister står bak uroen.

Demonstrantene som krever presidentens avgang, blir møtt av et massivt politioppbud.

18.01.2023 00:02

– Jeg vil ikke trekke meg, sa Dina Boluarte i helgen.

I desember i fjor ble hun forfremmet fra visepresident og flyttet inn i presidentpalasset. Hun ble Perus sjette president på fem år, etter at forgjengeren Pedro Castillo ble satt i fengsel.

Boularte styrer et land der 71 prosent av velgerne sier at de ikke har tillit til henne. Like mange mener at hun ikke er landets lovlige president, skriver avisen La República.

Meningsmålingen er utført av Instituttet for peruanske studier og ble offentliggjort søndag.

Bilder av døde demonstranter blir hengt opp i den store katedralen i Lima.

Skylder på alle andre

Mandag var dødstallene etter demonstrasjonene de siste ukene kommet opp i 42.

Boularte sier at dette gjør inntrykk på henne, og at hun beklager dødsfallene. Samtidig hevder hun at uroen er regissert av ekstremister og «terrorister». I regjeringsvennlige medier antydes det også at utenlandske krefter står bak.

Søndag gikk den pensjonerte generalen Wilson Barrantes Mendoza ut mot presidenten. Han er tidligere leder av den nasjonale sikkerhetstjenesten.

– Det er idiotisk å hevde at dette er en terroristisk oppstand, sa han.

Ti dager etter at Boularte tok makten, ble generalen byttet ut. Nå sier han at den nye presidenten ble advart om nettopp den type opptøyer som ryster regimet.

Ifølge general Mendoza er det spontane demonstrasjoner, ikke sentralt styrte opptøyer slik presidenten hevder.

Pedro Castillo har fortsatt sterk støtte blant fattige bønder og urinnvånerne i Peru. Bildet er tatt fredag, nær grensen mot Bolivia.

Unntakstilstand

I helgen ble protestene mot regimet hennes så omfattende at regjeringen innførte unntakstilstand i tre regioner. I tillegg til hovedstaden Lima, blir det strenge regler mot demonstrasjoner de neste 30 dagene i flere provinser.

En av disse provinsene er Cuzco. Her har demonstrantene flere ganger klart å stenge flyplassen. Det er et stort problem for Perus turistøkonomi. Cuzco er inngangsporten til den store turistattraksjonen Machu Picchu og andre populære reisemål i Andesfjellene.

Mye av uroen er i de fattige provinsene sør i landet. Pedro Castillo ble president etter en valgkamp der han la vekt på sin bakgrunn fra fagbevegelsen og kamp for de fattigste. Det ga ham solid støtte i disse områdene.

Støtte fra sine egne

Fredag trakk innenriksministeren og flere andre statsråder seg fra regjeringen.

Men statsminister Alberto Otárola insisterer på at regjeringen står samlet bak president Boluarte, skriver El Comercio.

Han avviser blankt at presidenten har planer om å trekke seg.

– Jeg regner med at vi får mulighet til å vise landet at regjeringen består av bra, ærlige mennesker som sørger for en oppvask i alle departementene, sa han.

Statsministeren gjentok at presidenten må bli sittende:

– Det er to grunner til at hun ikke vil trekke seg. Hun har en sterk pliktfølelse. Og om Boluarte går av, åpner det slusene for anarki, det er hva denne lille, organiserte gruppen av voldelige aktivister ønsker, sa han.

Dyp politisk krise

Når 71 prosent av befolkningen sier at de ikke har tillit til presidenten, kan hun kanskje søke trøst i en annen meningsmåling. Hele 88 prosent sier at de ikke har tillit til kongressen.

– Flertallet av peruanerne ser på de folkevalgte som en del av problemet, sier Verónica Ayala til The Financial Times.

Hun er professor i statsvitenskap ved Pontificia Universidad Católica del Perú.

Ayala sier at velgerne gir politikerne mye av skylden for polariseringen som gjør det vanskelig å bedre folks levevilkår.

– Jeg tror ikke at et snarlig valg kan løse den politiske krisen, sier hun.