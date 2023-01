Verden Krigen i Ukraina Den nye motstandsbevegelsen

KHERSON, UKRAINA (Aftenposten): Hvordan viser du motstand mot russisk okkupasjon? Familien risikerte livet sitt for å henge opp små lapper.

29.01.2023 20:02

Det var i august Andrij Babenko (23) virkelig så det. Sakte, men sikkert hadde den russiske okkupasjonen tæret på hjembyen Kherson. Allerede visste han om naboer som var kidnappet. Torturert. Banket opp, av Putins soldater som patruljerte byen.

Det han innså da sommeren var over, var ikke like akutt og farlig. Men for 23-åringen gjorde det vondt:

