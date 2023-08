Ny tiltale mot Donald Trump: – Til tross for å ha tapt, var tiltalte fast bestemt på å forbli ved makten

Donald Trump blir tiltalt på fire punkter i forbindelse med etterspillet etter valgtapet i 2020. Flere amerikanske medier har lagt ut rettsdokumentene med siktelsen.

Donald Trump ble sent tirsdag kveld norsk tid tiltalt på fire punkter for hans handlinger etter at han tapte valget for Joe Biden i november 2020. Vis mer

Storjuryen som har vurdert etterforskernes materiale, satt sammen i fire timer fredag. Ifølge flere amerikanske medier har de kommet til at det er grunnlag for å tiltale presidenten på fire nye punkter.

Sammen med presidenten skal det være utferdiget tiltale mot seks medskyldige.

De skal ha tilknytning til Trumps aktivitet etter at han tapte valget i 2020. Han forsøkte å overbevise myndigheter om at de skulle omgjøre om valgresultatet.

– Til tross for å ha tapt, var tiltalte fast bestemt på å forbli ved makten. I mer enn to måneder spredte han løgner om at det hadde vært valgfusk som endret valgresultatet, og at han egentlig hadde vunnet. Disse påstanden var falske, og han visste at de var falske, heter det i tiltaledokumentene.

Deler av tiltalen går ut på at han skal ha forsøkt å frarøve velgerne sin rett til å ha sine stemmer talt.

Opptøyene 6. januar

Etterforskerne har også gransket den daværende presidentens rolle før opptøyene og stormingen av kongressbygningene den 6. januar 2021. Det skjedde da en samlet kongress skulle godta resultatet.

CNN har lagt ut hele tiltalen. Du kan lese den her.

Trump skal fremstilles i retten den 3. august.

Tiltalen kommer etter at spesialetterforsker Jack Smith har fullført sin etterforskning i hva som skjedde etter valget i november og frem til stormingen av Kongressen 6. januar 2021.

– Vår etterforskning vil fortsette for å finne ut om det er andre kan tiltales, sa Smith på en pressekonferanse i natt.

Spesialetterforskeren leste opp en kort uttalelse og tok ikke spørsmål fra mediene.

Undergravet valget

«Kort tid etter valgdagen brukte tiltalte ulovlige metoder for å undergrave valgresultatet», står det i tiltalen.

De fire tiltalepunktene er knyttet til hva presidenten og hans medarbeidere gjorde for å undergrave valgresultatet, hindre at Kongressen godtok resultatet og at han undergravet velgernes rettigheter.

I tiltalen står det rett ut at Trump spredte løgner om valget.

«Disse påstandene var løgnaktige, og tiltalte visste at de var løgnaktige», står det.

Fox News siterer en talsmann for Trump som sammenligner siktelsen med det som skjedde i Hitlers Tyskland og Sovjetunionen. Tiltalen blir kalt en heksejakt som skal gjøre det vanskeligere for Trump å bli valgt neste år.

Donald Trump var allerede den første presidenten som var tiltalt i en i en kriminalsak etter å ha blitt tiltalt i forbindelse med oppbevaring av hemmelige dokumenter i sin villa i Florida. Tirsdagens tiltale kommer nå i tillegg. Det kan bli mange rettsmøter for den tidligere presidenten.