Misnøye med EU-parlamentets vilje til å rydde opp etter «Qatargate»

I kjølvannet av arrestasjoner og avsløringer av storstilt korrupsjon, lovet EU-parlamentet strengere regler. Åtte måneder senere er viljen til opprydding mindre.

EU-parlamentet sier de vil ha strengere regler mot korrupsjon, men ekspertene tviler på alvoret. Vis mer

I desember i fjor beslagla belgisk politi millioner av kroner. Kontantene lå i kofferter hjemme hos EU-parlamentets visepresident, den greske sosialisten Eva Kaili. Hun ble arrestert sammen med partneren sin og tre andre.

De skal ha mottatt gaver, kontanter og reiser fra Qatar og Marokko, i bytte mot å støtte de to landene politisk.

Lovet opprydding

I parlamentet og de andre EU-institusjonene ble arrestasjonene oppfattet som et kraftig signal om at regelverket må strammes inn.

Inntrykket var at alle sto sammen om både nye regler og strengere håndhevelse. Det skulle bli mer innsyn i lobbyisters virksomhet, parlamentarikere skulle tvinges til å registre gaver og gratis reiser.

Dessuten skulle det etableres et organ for å påse at reglene følges opp.

Eva Kaili mistet jobben som visepresident i parlamentet, men etter at hun slapp ut fra varetekt deltar hun i politikken igjen. Vis mer

Fakta Qatargate Før jul 2022 gjennomførte belgisk politi razzia på 19 adresser. To eu-parlamentarikere ble arrestert. I tillegg til Eva Kaili og Marc Tarabella ble arrestert. Det samme ble Kailis far, han forsøkte å flykte med en koffert som inneholdt flere hundre tusen euro. Også flere politikere og lobbyister ble arrestert. De er mistenkt for å ha mottatt penger og andre ytelser fra Qatar og Marokko. Det skal ha vært i bytte mot politisk støtte. Kaili og Tarabella nekter skyld. Minst to andre av de mistenkte erkjenner skyld og samarbeider med politiet. Vis mer

Ikke imponert

Emily O’Reilly er EUs ombudsmann. Planen imponerer henne ikke. Til nettavisen Politico.eu sier hun at parlamentet hadde en mulighet til å vise at de folkevalgte tar saken på alvor. Men etter som tiden gikk, forsvant engasjementet.

De fleste som er mistenkt i korrupsjonssaken, har tilknytning til den sosialdemokratiske gruppen i parlamentet. De gjennomførte sin egen gransking. En av granskerne var tidligere parlamentsmedlem Richard Corbett. Han er usikker på om oppryddingen i regelverket blir noe av.

– Parlamentet forstår dette gradvis, de snubler seg gjennom dette vanskelige terrenget. Nå er det for tidlig å si om de kommer til å gjøre det de burde, sa han til Politico.

Langs partilinjer

Rett før parlamentet tok sommerferie i august, stemte de over en «ikke forpliktende» uttalelse om de nye reglene. 365 av de 705 medlemmene stemte for at reglene bør strammes inn.

Eva Kaili og Marc Tarabella stemte med dette flertallet.

Etter det siste årets skandaler er det den sosialdemokratiske parlamentsgruppen som presser hardest på for reformer. Det har sammenheng med at det er deres medlemmer som er innblandet i avsløringene.

Men 270 stemte mot. Det var først og fremst politikere fra høyresiden. Under debatten forsvarte de konservative deltagerne det opprinnelige forslaget.

Kosmetiske endringer

Politico skriver at EUs forslag bærer preg av kosmetisk kirurgi og mer byråkrati. For eksempel skal det etableres en «etisk vakthund», men den får ikke myndighet til å etterforske eller straffe regelbrudd.

Ombudsmannen O’Reilly svarte med å skrive et debattinnlegg i The Financial Times. Skal EU komme i gang med en ordentlig opprydning, er det ikke nok med politikere som passer på hverandre.

EU-parlamentet har flere ganger hindret EUs eksisterende etterforskere å granske parlamentarikerne. EUs «Økokrim» heter Olaf, de kan etterforske ansatte i EU, men ikke de folkevalgte.

O’Reilley er ikke særlig optimistisk. Hun avslutter med å skrive: «Til slutt er det kulturen som avgjør alt. Et svakt nytt organ vil bli slukt av en svak etisk kultur.»

Utsetter og utsetter

Også forslaget sosialdemokratene stemte for, er såkalt «ikke forpliktende». Det er et mønster Transparency Internationals (TI) kjenner. Nick Aiossa er direktør ved organisasjonens kontor i Brussel. I Januar fortalte han Aftenposten om hvor vanskelig det er å jobbe mot korrupsjon i parlamentet.

– Parlamentet har flere ganger vedtatt uforpliktende resolusjoner om strengere etiske regler, sa Aiossa.

– Resolusjonen sendes til presidentskapet, der presidenten sitter med 14 visepresidenter. Der skjer det ingen ting med forslagene, sa han.

– Det er så ille, at dersom EU-parlamentet var et medlemsland, ville vi gått til EU-kommisjonen og sagt at det burde suspenderes, konkluderte han.