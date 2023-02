Den første republikaneren tar opp kampen mot Trump

Nikki Haley blir den første republikaneren som utfordrer Trump i kampen om republikanernes nominasjon i 2024-valget. Kan hun likevel hjelpe ham til seier?

Nikki Haley hadde ikke mye utenrikspolitisk erfaring da hun ble FN-ambassadør, men hun stilte lojalt opp for Trump.

14.02.2023

– Jeg vil ikke slutte før vi har knust en mann som velger ikke å ta avstand fra K.K.K. Det hører ikke hjemme i partiet vårt. Det er ikke en vi vil ha som president.

Under valgkampen i 2016 var Sør-Carolinas guvernør Nikki Haley soleklar: Donald Trump tok ikke avstand fra Ku Klux Klan. Han var uspiselig som partiets presidentkandidat.

Men da Trump vant valget og tilbød henne jobben som FN-ambassadør, ble hun raskt en sterk forsvarer av presidenten.

Så kom 6. januar 2021. Etter stormingen av kongressbygningen var hun tilbake der hun var i 2016. Hun mente at Trump sto igjen helt uten troverdighet.

Det varte noen måneder.

Da partiets grunnfjell åpenbart fortsatt støttet Trump, sa hun at det aldri ville bli aktuelt for henne å utfordre ham om nominasjonen i 2024.

Tirsdag gikk hun likevel ut på Twitter og erklærte at hun stiller opp mot Trump.

Kan hjelpe Trump

Nikki Haley har lenge forberedt partiets velgere på at hun skal stille som kandidat. Den 1. februar varslet hun en stor kunngjøring 15. februar. I stedet kom kunngjøringen på valentinsdagen, den 14.

Med det blir hun den første til å utfordre Donald Trump, etter at han offentliggjorde sitt kandidatur i november i fjor.

Trump selv har stort sett ignorert den tidligere ambassadøren sin. Han retter skytset mot Floridas guvernør Ron DeSantis, som så langt ikke har sagt at han vil stille i 2024. Men på meningsmålingene er DeSantis den sterkeste trusselen mot Trump.

Noen målinger tyder på at Haley kan hjelpe den gamle sjefen sin ved å blande seg inn i kampen. I forrige uke skrev Yahoo News om en måling som viser at Haley først og fremst tar støtte fra DeSantis.

På Yougov-målingen fra 8. februar svarer 45 prosent av republikanerne at de vil stemme på DeSantis i nominasjonsvalget, dersom det står mellom bare ham og Trump. Den tidligere presidenten får støtte fra 41 prosent, mens 14 prosent enten ikke vil stemme eller ikke har bestemt seg.

Men dersom Haley blander seg inn, endres bildet med en gang: 11 prosent sier at de vil støtte henne. DeSantis får støtte fra 35 prosent. Trump tar ledelsen med 38 prosent. Resten er usikre.

Andre målinger viser at Haley får støtte fra godt under 10 prosent av velgerne.

Fakta Hvem er Nikki Haley (51)? I 2011 skrev Nikki Haley historie. Hun ble den første kvinnelige guvernøren i Sør-Carolina. Fire år etter ble hun gjenvalgt med svært god margin. Foreldrene hennes innvandret fra India før hun ble født. Faren var professor og moren lærer. Haley har en bachelorgrad i regnskap. Den politiske karrieren begynte i 2004, da hun ble innvalgt i delstatsforsamlingen. Da Donald Trump ble president utnevnte han hennes som FN-ambassadør. Vis mer

Satser på grunnfjellet

Kandidater som utfordrer Donald Trump må balansere på en knivsegg. For å vinne nominasjonen må de tekkes grunnfjellet i det republikanske partiet. De siste åtte årene har det blitt formet av Trump. Partiet er ikke lenger preget av konservative med sans for frihandel.

Trump har spilt på rasemotsetninger, hat mot elitene og nasjonalisme.

Haley har vist stor tilpasningsevne. Så sent som i 2015 mente lederskapet i partiet at man måtte finne kandidater med større appell til kvinner og etniske minoriteter. Da var Sør-Carolinas første kvinnelige guvernør en lovende mulighet. Hun er datter av indiske innvandrere og viste at hun tenkte nytt.

I 2015 bestemte hun at sørstatsflagget skulle fjernes fra delstatens regjeringsbygg. Det var etter at en terrorist drepte ni svarte kirkegjengere. Før massakren hadde han lagt ut bilder av seg selv med det omstridte flagget.

Haley fikk mange godord for å ta et oppgjør med dem som ikke forsto hvilke følelser flagget vekker i slavers etterkommere.

Men fire år senere satt hun hos den ekstremt konservative radioverten Glen Beck. Da sa hun at drapsmannen hadde «kapret» flagget. Hun forsto at mange knyttet positive følelser til det.

Mehmet Oz fikk støtte fra Nikki Haley i fjor, det var ikke nok til å bli senator.

Støttet Trumps kandidater

Som en del av posisjoneringen før 2024 har hun også drevet valgkamp for konservative politikere. Ved mellomvalget i 2022 stilte hun opp for senatskandidater som Mehmet Oz i Pennsylvania og Herschel Walker i Georgia.

Begge ble regnet som Donald Trumps støttespillere. De hadde solid oppslutning i partiets nye grunnfjell.

Og begge tapte valget.