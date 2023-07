Folk har gått fra vekslingsbod til vekslingsbod, men ingen vil veksle norske sedler lenger

For en måned siden sluttet banker og vekslingsbyråer i flere land å veksle norske sedler. Dette har skapt problemer for flere reisende.

Den siste måneden har nordmenn i flere land ikke fått vekslet norske sedler. Vis mer

For tre uker siden meldte Norges Bank om problemer med veksling av norske sedler i utlandet. På sine nettsider skrev banken blant annet at det er oppstått problemer med å få vekslet norske, danske og svenske sedler utenfor Skandinavia.

Norges Bank jobber nå med å innhente mer informasjon om dette.

«Inntil videre bør nordmenn som planlegger en reise til utlandet vurdere å veksle til seg valuta før avreise eller benytte kort eller andre elektroniske betalingsmidler under selve reisen,» skriver Norges Bank.

Dette budskapet har ikke nådd frem til alle nordmenn i feriemodus.

Muzaffar Gondal, som er forstander i moskeen Bazim Naqushband i Oslo, forteller at det har skapt store problemer for en god del personer som har reist på ferie til Pakistan.

– Jeg fikk beskjed fra min bror som bor i Pakistan om at det ikke er mulig å få vekslet norske sedler der. Vi har prøvd å spre dette budskapet til våre medlemmer og andre som pleiere å dra til Pakistan i ferier.

– Likevel har jeg fått vite at folk har gått fra vekslingsbod til vekslingsbod med norske sedler, men ingen vil veksle dem lenger, sier Gondal.

Muzaffar Gondal vet om flere personer som har fått problemer med å veksle norske sedler i utlandet. Vis mer

Familien hans bor i Kharian-området, der de fleste med norskpakistansk bakgrunn kommer fra. I Kharian by ligger flere vekslingsboder nærmest vegg i vegg. Frem til endringen kunne man veksle norske sedler uten problemer. Siden man har fått god kurs hos vekslingsbyråene, har mange benyttet seg av disse.

– Noen har vært veldig desperate og gått med på å veksle til 25 prosent under kursen, sier Gondal.

Også mangeårig Ap-politiker Aslam Ahsan, bekrefter dette. Han sier han var innom nesten ti vekslingsbyråer i Islamabad. Ingen ville ta de norske sedlene.

– De fortalte at det ikke var marked for norske sedler og de tjente svært lite på å ta imot norske penger. Det gjelder også for danske kroner, sier Ahsan.

Ap-politiker Aslam Ahsan har selv opplevd problemer med å veksle norske sedler i Pakistan. Vis mer

Problemer også i Thailand

Dag A. Ekeberg er bosatt i Thailand og redaktør for Thailands Tidende. Han sier at problemer med veksling av norske sedler har vært kjent i over en måned nå.

– Det er blitt skrevet om dette på Facebook-sider for nordmenn i Thailand. Jeg har også hørt om nordmenn på korttidsferie i Thailand som ikke har fått vekslet norske kroner, sier Ekeberg.

Mange nordmenn reiser på ferie til Thailand. Flere tar med seg kontanter for å veksle til baht i Thailand. Nå får de ikke vekslet lenger. Vis mer

Han vet at mange nordmenn som er på korttidsferie i Thailand, har pleid å ha med seg kontanter. Dette fordi vekslingskursen i de lokale bodene har vært gunstigere enn ved bankuttak.

– Andre har ikke bankkort de kan bruke i Thailand. Og så er det slik at enkelte synes det er praktisk å veksle i Thailand, sier Ekeberg.

Til Tyrkia? Ta med lira

Høyre-politiker og tidligere bystyremedlem Mertefe Bartinlioglu, som opprinnelig kommer fra Tyrkia, bekrefter at også nordmenn på ferie i Tyrkia har fått problemer med å få vekslet norske sedler.

– Jeg har snakket med flere personer om dette. Norske sedler kan ikke lenger veksles i Tyrkia. Det samme gjelder svenske sedler. Ingen tar imot disse lenger. Derfor bør turistene veksle før de reiser eller bruke bankkort når de er i Tyrkia, sier Bartinlioglu.

Høyre-politiker Mertefe Bartinlioglu råder nordmenn på Tyrkia-ferie til å ha med tyrkiske lira. Vis mer

Han minner om at det ikke går an å betale med kort over alt.

– På de fleste steder kan man betale med kort. Det gjelder også i drosjer i store byer. Likevel er bruk av kontanter vanlig på noen steder. Derfor anbefaler jeg at folk tar med tyrkiske lira fra Norge.

Norges Bank: Jobber med å innhente informasjon

Aftenposten har sendt Norges Bank spørsmål om hvorfor dette har skjedd, men Norges Bank henviser i en e-post til pressemeldingen på sin nettside.

«Vi har dessverre ikke noe å legge til ut over det vi skriver i nyhetsmeldingen – vi er fortsatt i en fase der vi jobber med å innhente informasjon,» skriver banken.

På sine nettside skriver Norges Bank blant annet at «noen banker i Norge har blitt mer restriktive med å kjøpe norske sedler fra utlandet, med henvisning til hvitvaskingsregelverket. Det har ført til at noen utenlandske banker og vekslingskontorer har sluttet å ta imot norske sedler».

Aftenposten har også snakket med Nordea om dette.

– Vi er klar over at det sirkulerer informasjon om at vekslingskontorer i enkelte land ikke aksepterer norske kontanter. Vi vet ikke hva som ligger bak denne informasjonen.

Det skriver Anja Lohne Holm i en e-post. Hun er senior kommunikasjonsrådgiver i Nordea.

– Vi anbefaler alltid våre kunder å veksle før avreise eller bruke kortet sitt, legger hun til.