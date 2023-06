Trump har kontant avvist at han tok med seg hemmelige dokumenter. Et nytt lydopptak svekker forklaringen.

– Dette er hemmelig informasjon, sier Trump på et lydopptak CNN har fått tak i. Selv har ekspresidenten en overraskende forklaring på hva han snakket om.

Trump deltok på et møte med Det republikanske partiet i Michigan 25. juni. Vis mer

Blafring i papirer. Så hører man en velkjent stemme.

– Det er masse greier. Det er flere sider. Vent et øyeblikk. La meg se her. Jeg fant nettopp ...

Lydopptaket skal være av USAs tidligere president Donald Trump i et møte med en forelegger og en forfatter på golfklubben sin Bedminster i New Jersey i juli i 2021 – et halvt år etter at han var ferdig som president.

Mandag ble deler av opptaket publisert av CNN.

Trump snakker om dokumenter han sier han har fått av USAs forsvarssjef Mark Milley. De skal omhandle forsvarsdepartementets planer for et mulig angrep på Iran.

Påtalemakten var kjent med opptaket. Det var omtalt i tiltalen mot Trump i den såkalte dokumentsaken. Tiltalen ble offentliggjort 9. juni.

Men dette er første gang publikum får høre Trump komme med innrømmelsen.

– Dette er hemmelig informasjon

Rettssaken starter i august, ett år etter at FBI-agenter tok seg inn i Trumps bolig i Mar-a-Lago i Florida. Der oppdaget de kasse på kasse med dokumenter som stammet fra Trumps presidentperiode.

Totalt rundt 13.000 dokumenter, hvorav 100 var merket som hemmelige. De skulle egentlig ha blitt levert til Nasjonalarkivet da Trump var ferdig som president.

Nå er Trump tiltalt for ulovlig oppbevaring av 31 dokumenter. Men selv hevder ekspresidenten å være uskyldig.

Lydopptaket som CNN har publisert, synes å undergrave ekspresidentens påstander.

Les også Trump stappet badet fullt av hemmelige dokumenter. Hva var det han tenkte på?

På opptaket fra 2021 virker Trump lettet over at Pentagon har planer for å angripe Iran. Selv vakte det oppmerksomhet når Trump som president truet med det samme.

– Dette gjør at jeg vinner frem med saken min! Bortsett fra at det er strengt konfidensielt. Dette er hemmelig informasjon, sier Trump.

– Som president kunne jeg ha avklassifisert det. Nå kan jeg ikke det. Dette er fortsatt hemmelig, fortsetter han.

Selv påstår Trump at lydopptaket er misvisende.

Ville pakke ut

Tiltalen ble offentliggjort 9. juni. Trump anklages blant annet for ulovlig oppbevaring av dokumentene. Han er blant annet tiltalt for brudd på USAs spionasjelov og for å ha forsøkt å få advokatene sine til å lyve om det.

Flere av tiltalepunktene har en strafferamme på 20 års fengsel.

Flere kasser med dokumenter ble funnet i Trumps hjem i Mar-a-Lago i Florida. Noen av kasser var stablet på badet og i dusjen.

Selv har Trump hevdet at han er uskyldig. Til Fox News har han nektet for at han med vilje oppbevarte dokumenter han ikke skulle hatt med seg. I et intervju mandag kom Trump med flere grunner for hvorfor han hadde dokumentene:

Presidenten nektet først for at han hadde blitt spurt om å levere tilbake dokumentene.

Han hadde ikke oversikt over innholdet i boksene. Han ville gå gjennom dem for å plukke ut sine personlige eiendeler, blant annet klær og sko, før han leverte dem tilbake.

Magasinartikler

Trump nektet også for at han på lydopptaket snakker om de hemmelige dokumentene.

– Dette var avisartikler, magasinartikler og artikler, sa Trump, som føyde til:

– Jeg tror aldri jeg har sett et dokument fra Milley.

Trump har allerede kunngjort at han vil stille som kandidat i neste års presidentvalg. Det til tross for at rettssaken mot ham i dokumentsaken skal starte 14. august. Den skal foregå i Florida.

Av de 37 tiltalepunktene gjelder 31 brudd på USAs spionasjelov. Selv kaller Trump det hele for en heksejakt.