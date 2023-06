Tabber, klager og manglende moral. Hvorfor går det ikke dårligere med Russland i krigen?

Ukrainerne har god moral og vestlig utstyr. Dette er grunnene til at de ikke fullstendig overkjører russerne.

Russerne ventet i timevis på en motivasjonstale fra en general. Så smalt det. Vis mer

I et skogholt på russiskokkupert område i Ukraina står minst åtte lastebiler tett i tett i forrige uke. Hver av dem skal ha plass til et titall russiske soldater.

De står og venter på en general som skal gi dem en motivasjonstale i en avgjørende fase av krigen. Men de står nært fronten, i Kreminna i Luhansk.

Ukraina ser dermed sitt snitt til å slå til. Det melder ifølge russiske militærbloggere, det ukrainske militæret og uavhengige analytikere. Soldatene blir angrepet. Et hundretall kan ha mistet livet. Og stemningen i den russiske informasjonssfæren er på bunn.

– I to timer sto folk i en mengde på ett sted og ventet på at divisjonssjefen skulle si noen motiverende ord. Men i stedet fikk Himars HimarsHimars står for High Mobility Artillery Rocket System. Det er et amerikansk rakettartillerisystem med høy presisjon og mobilitet. Det har en rekkevidde på rundt 80 kilometer. og fiendens artilleri sagt sitt. Det er færre ofre i kampene enn for den kriminelle dumheten til divisjonssjefen, skriver militærbloggeren Mikhail Zvintsjuk bak Telegram-kanalen Rybar.

– Slike generaler burde bli skutt, skriver en annen blogger.

– Vi er i krig med vår egen dumhet og feil, skriver bloggeren Sergej Koljasnikov.

Russerne tabber seg ut i Ukraina – gang på gang. Men hvis det står så dårlig til, hvorfor kjører ikke ukrainerne over dem? Forskerne trekker frem fem grunner.

1. Lettere å forsvare seg enn å angripe

Russland har brukt de siste månedene på å grave seg ned langs frontlinjen i Ukraina. Det er bygget svært omfattende forsvarsverk, og de har minelagt et enormt område.

– Russland har ikke noe særlig offensiv kapasitet, men det betyr ikke at de nødvendigvis er like dårlige på forsvar, oppsummerer Karen-Anna Eggen ved Institutt for forsvarsstudier:

– Russland har brukt lang tid på å bygge eget forsvarsverk langs fronten, noe ukrainerne merker når de nå starter motoffensiven.

Her går det russiske hovedforsvarsverket:

2. Har omstilt seg

– Det russiske militæret i 2023 er et annet beist enn det russiske militæret i 2022, skriver Chels Michta i en analyse for Center for European Policy Analysis.

Russland kriger rett og slett på en annen måte enn for ett år siden. Det viser blant annet en rapport fra den britiske tenketanken Royal United Services Institute (Rusi), som Aftenposten tidligere har omtalt:

Russerne sender soldater i døden for å lokalisere ukrainske styrker

Artilleriangrepene kommer raskere og mer målrettet

Russerne er blitt flinkere til å bruke droner – som i denne videoen:

Kommunikasjonen på høyere nivå er blitt bedre

De moderne stridsvognen holdes lengre vekk fra fronten

Og de gamle har fått en ny rolle. Det viser nok en grunn til at Russland holder stand:

3. Skyr få midler

Den gamle sovjetiske tanksen av typen T-54/55 har sett bedre dager. Men selv om den er gammeldags, har det russiske militæret nå funnet en måte å bruke den på. Den er blitt en selvmordstanks, eventuelt en kamikaze-tanks, som analytikerne kaller den på Twitter:

Lastet med flere tonn eksplosiver, fjernstyres den mot ukrainske styrker. I den aktuelle videoen eksploderer den når den treffer ukrainske miner. Den tidligere australske generalen, Mick Ryan, sier til den britiske nettstedet LBC at den med så mye eksplosiver, ikke trenger å komme helt nært ukrainske styrker for å gjøre skade.

– Når Russland kriger, er det brutalt. Det er blodig, det er kjempehøye tapstall – og russerne forventer ikke noe annet. Det er deres krigshistorie, sier Karen-Anna Eggen.

Og viser videre til én av hennes hovedgrunner til at Ukraina ikke rykker frem.

4. Det russiske lidelsen

– I over ett år har man skrevet om at det er dårlig russisk kampmoral. Det har ikke endret det faktum at Russland fremdeles er i Ukraina, sier Eggen.

Hun forklarer at lidelsen, eller evnen til å holde ut, har en sentral plass i den russiske tenkningen.

– Hadde man sendt inn vestlige soldater i det russiske militæret, hadde de sikkert kapitulert eller desertert i løpet av noen uker, sier forskeren og kommer til sitt siste punkt:

5. Har tid – og ressurser

– Krig på russisk er og har alltid vært brutalt. Det går ikke nødvendigvis så bra i begynnelsen, men de er villige til å ofre mange mennesker og materiell. Og de har ikke dårlig tid, sier Eggen.

Det er analytikeren Chels Michta enig i:

– Historisk sett har det russiske militæret vist seg å være motstandsdyktig, skriver hun, og legger til:

– Først og fremst virker Putin fast bestemt på å bruke lang tid på denne krigen. Vesten må følge med.