Som eneste kandidat ble Xi Jinping gjenvalgt til Kinas president for tredje gang

Xi Jinping ble fredag enstemmig gjenvalgt til en tredje periode som Kinas president. Dermed blir han sittende ved makten i minst fem år til.

Xi Jinping bukker etter å ha avlagt eden da han ble gjenvalgt til en ny presidentperiode.

10.03.2023 07:10

De nesten 3000 medlemmene av Den nasjonale folkekongressen (NPC) stemte enstemmig for å gi Xi Jinping en tredje presidentperiode. Det fantes ingen andre kandidater å stemme på, skriver Reuters.

Opptellingen av stemmene tok bare 15 minutter.

Utfallet var ingen overraskelse. I fjor høst ble Xi gjenvalgt som leder for Kinas kommunistparti.

Xi har ledet partiet siden 2012, og han ble landets president i 2013.

Xi Jinping sikret seg samtlige stemmer. Avstemningen ble rundet av med stående applaus.

Tidligere har det kun vært mulig å sitte som leder for kommunistpartiet og som president i to perioder på fem år. Men begge disse begrensningene har Xi kvittet seg med. En grunnlovsendring fra 2018 åpnet for at presidenten kan sitte på ubegrenset tid.

I fjor ble også tidsbegrensningen på lederrollen i kommunistpartiet fjernet. I oktober i fjor ble Xi gjenvalgt som partiets generalsekretær på Kinas partikongress.

Det skjedde med en symboltung oppvisning der forgjengeren Hu Jintao nærmest ble løftet ut av stolen han satt i på Xis venstre hånd, og ledet ut av salen.

Xi regnes nå for å være den mektigste lederen i Kina siden Mao Zedong.

De neste dagene skal Folkekongressen godkjenne utnevnelser til resten av landets politiske topposisjoner.

Li Qiang ble i oktober utnevnt til nummer to i partihierarkiet etter Xi. Li er ventet å ta over statsministerposten fra Li Keqiang, som skal gå av med pensjon.