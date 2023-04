Kraftig brann i oljelager på Krim etter påstått droneangrep

Det brenner i en oljetank i den russiskokkuperte havnebyen Sevastopol på Krym i Ukraina lørdag morgen. Russland hevder ukrainske droneangrep er årsaken.

Bilder fra stedet viser en enorm sky av ild og røyk som stiger opp. Brannvesenet jobber med å få slukket brannen.

29.04.2023 09:15

Bilder fra stedet viser en enorm sky av ild og røyk som stiger opp. Ifølge den russisk-innsatte borgermesteren i byen, Mikhail Razvozjajev, har brannen spredt seg rundt tusen kvadratmeter.

– Foreløpige informasjon tyder på at brannen ble forårsaket av et ukrainsk droneangrep. Det er ikke meldt om skadede eller døde, skriver han på Telegram.

Razvozjajev legger til at situasjonen er under kontroll, og at brannvesenet jobber med å få slukket brannen.

Tidligere denne uken hevdet Razvozjajev at det russiske militæret ødela en ukrainsk drone som forsøkte å angripe havnen i Sevastopol. En annen drone skal ha truffet en boligblokk i byen, men ingen ble skadet.

Ukrainske myndigheter har så langt ikke uttalt seg om brannen, som skjer dagen etter et omfattende russisk rakettangrep mot ukrainske byer som drept minst 25 personer.

Sevastopol på Krymhalvøya er hovedkvarter for den russiske Svartehavsflåten og har vært utsatt for gjentatte luftangrep siden Russlands fullskala invasjon av Ukraina i fjor.

Halvøya ble annektert av Russland i 2014 i strid med folkeretten.