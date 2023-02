Han løy om det meste, men fikk bli i Kongressen. I stedet kan han bli felt av 199,99 dollar.

Hvis George Santos må trekke seg fra USAs kongress, blir republikanernes hårfine flertall enda litt tynnere. Pengetriks ser ut til å være det som kan sende ham på dør.

George Santos forlater en en av Kongressens kontorbygninger tirsdag, etter å ha fortalt at han midlertidig har trukket seg fra sine komiteverv.

01.02.2023 21:17

Tirsdag møtte George Santos, folkevalgt fra New York, sine partifeller i Kongressen. Han er anklaget for å ha løyet om sin bakgrunn. Santos skal ha beklaget at det er blitt mye drama rundt ham. Derfor trekker han seg midlertidig fra to komiteverv.

– Jeg er helt sikker på å bli renvasket, sa Santos etterpå til pressen. Ikke alle er like sikre på det.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn