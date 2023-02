Få forsto Europa bedre enn Nils Morten Udgaard. Men Putin måtte han gi opp.

Aftenpostens tidligere utenriksredaktør Nils Morten Udgaard er død.

«Innflytelsessfærer ble erstattet av staters selvbestemmelsesrett. Men nå melder geografien seg tilbake», skrev Nils Morten Udgaard med bedrøvelse om Europa og Ukraina-krisen.

27.02.2023 14:23

Vi skulle hatt ham her nå, for det pågår en ødeleggende krig i Europa. Men søndag døde Nils Morten Udgaard, Aftenpostens tidligere utenriksredaktør og gode, kloke mann, etter en tids sykdom. Han ble 82 år gammel.

«Verden er mer ordentlig enn mange tror», sa Udgaard da han ryddet skrivebordet og gikk av med pensjon i 2007. Han hadde viet et helt yrkesliv til å analysere og trekke linjer i internasjonal historie og politikk. Små og store kriser kom og gikk. Men Udgaard så alltid de lange linjene og visste at det slett ikke var alt som gikk av hengslene.

En sak i særklasse for ham var Tysklands gjenforening og Den kalde krigens slutt. Udgaard pendlet mellom Bonn og Berlin i de dramatiske månedene og ukene før Berlinmurens fall i november 1989. Han skrev om de politisk-diplomatiske «to pluss fire»-forhandlingene mellom DDR, Vest-Tyskland og stormaktene Frankrike, Storbritannia, USA og Sovjetunionen.

Ute i gatene i Øst-Berlin var han også, for det putret og gjæret av opprør der. Sammen med fotograf Jon Hauge sto han en oktoberkveld og så hvordan en mann i Lada ble stoppet, kommandert ut av bilen og arrestert:

«En hund ble satt på ham – den bet seg fast i låret. Balkongene rundt var fulle av folk. Noen ropte «svin, svin» da hundene ble satt inn, og en sparkende og skrikende ungdom ble båret til lastebilen av fire menn fra sikkerhetspolitiets spesialavdeling.»

Fem raske uker som endret alt

Så kom den smått uvirkelige 9. november-dagen. Udgaard advarte kollegene i Akersgata mot å slå for tidlig fast at muren ville falle. Men falt gjorde den jo. «Grenseløs jubel og fest i Berlin», skrev Aftenposten euforisk på sin førsteside. Glad var også Udgaard, men uten på noe tidspunkt å ta pause fra de nødvendige analyser av veien videre.

«Befolkningen tok politikken ut av regjeringens hender», skrev han da muren var nede.

«I løpet av fem raske høstuker har millioner av østtyskere gjennomført en fredelig, demokratisk revolusjon – med utenrikspolitiske ringvirkninger som ingen ennå kan overskue.»

Det kan leses som en tankevekkende understatement i dag – 33 år etter.

Nils Morten Udgaard ble født i Sauda i Rogaland 16. april 1940, med norsk far og tysk mor – bare syv dager etter tyskernes angrep på Norge. Sauda-samfunnet slo ring om moren og de få andre tyske kvinnene som var kommet til industristedet før krigen, gift med nordmenn som i likhet med Udgaards far hadde tatt sine ingeniørstudier i Tyskland.

Vervet av Hegge på Humla

Til Aftenposten kom Udgaard som 22-åring i 1962. Han ble aktivt rekruttert på restaurant Humla av Per Egil Hegge, som hadde begynt i avisen noen måneder tidligere. De to var akkurat like gamle og kjente hverandre fra Forsvarets russiskkurs.

«Hegge og Udgaard» ble for kolleger og mange lesere et begrep, bæresøyler som de var i Aftenpostens utenriksredaksjon gjennom flere tiår. De fikk hver sin korrespondentperiode i Moskva.

Begge ble hjelpere for den sovjetiske forfatteren, regimekritikeren og nobelprisvinneren Aleksandr Solzjenitsyn. Hegge ble utvist av Sovjetunionen i 1971, to år før Solzjenitsyn selv ble utvist i 1973. Udgaard bidro i 1974 til å få smuglet forfatterens omfattende arkiver ut av landet.

Nils Morten Udgaard og Per Egil Hegge - to søyler i Aftenpostens utenriksdekning gjennom flere tiår.

Udgaard hadde korrespondentopphold også i London og Bonn og var avisens utenriksredaktør fra 1995 til 2007. Han var doktor i statsvitenskap fra London School of Economics, der han leverte sin avhandling om stormaktspolitikk og norsk utenrikspolitikk i årene fra 1940 til 1948.

I to år, fra 1984 til 1986, tok han pause fra journalistikken. Han var statssekretær og sikkerhetspolitisk rådgiver ved statsminister Kåre Willochs kontor. På 1990-tallet var han også professor II i moderne europeisk historie ved Universitetet i Bergen.

«Geografien melder seg tilbake»

Som senior fikk han mange lange og gode opphold med sin kjære Angelika i Lindau ved Bodensjøen. Men pensjonert på ordentlig ble Udgaard aldri.

Han lot høre fra seg på telefon og sendte avisen sine tekster ved særlig viktige hendelser. I desember 2021 sto mer enn 100.000 russere oppmarsjert langs Ukrainas grenser. Freden var atter truet. «Innflytelsessfærer ble erstattet av staters selvbestemmelsesrett. Men nå melder geografien seg tilbake», skrev Udgaard med bedrøvelse – idet han fortsatte på klassisk udgaardsk vis:

«Vi hører et ekko av dragkampene gjennom århundrer mellom tsarens Russland og tyske, polske, ukrainske og andre ledere om hvordan landområdene mellom dem – ikke minst dagens Ukraina og Hviterussland – skulle regjeres.»

Utenriksredaksjonen var Aftenpostens flaggskip. Det mente i hvert fall Udgaard. Rundt seg hadde han beleste, bereiste og kunnskapsrike medarbeidere, hvorav ytterligere fire som behersket russisk. Udgaard var nestoren som ikke bare skrev, men også inspirerte og skapte trivsel rundt seg.

Var utenriksjournalistikken bedre før? Nei, Udgaard mente absolutt ikke det. Tvert imot var han raus med ros til sin gamle avdeling og avis. Han så hvordan Aftenposten tok skikkelig tak i Ukraina-krigen, med kontorer i Moskva og Kyiv og et helt knippe av medarbeidere som vet mye om russisk og europeisk historie og politikk.

Ingen vet hvordan denne meningsløse krigen vil ende. Også Udgaard var i villrede, erkjente han i en tekstmelding for ikke så lenge siden.

«For heller ikke jeg, som gammel kremlolog, skjønner hva russerne tenker – om det er det riktige verb.»