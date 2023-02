Den kinesiske ballongen er skutt ned over den amerikanske østkysten

Den kinesiske ballongen som har svevet over USA, er skutt ned over den amerikanske østkysten. En operasjon er i gang for å berge vrakrestene.

04.02.2023 20:43

Det melder det amerikanske nyhetsbyrået AP.

Reuters meldte for kort tid siden at president Joe Biden hadde gitt grønt lys til nedskytingen. En av nyhetsbyråets fotografer bekrefter også at ballongen er skutt ned. Han forteller at han så at den ble truffet og begynte å falle.

Nedskytningen skal ha skjedd utenfor den amerikanske østkysten, over Atlanterhavet.

Biden ble tidligere lørdag spurt om det var aktuelt å skyte ned ballongen.

– Vi skal ta hånd om det, var svaret han ga, uten å forklare nærmere.

Ifølge nyhetskanalen ABC News var F-22 kampfly satt i beredskap med tanke på en mulig nedskytning.