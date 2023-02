Den kinesiske ballongen er skutt ned over USAs østkyst

Den kinesiske ballongen som har svevet over USA, er skutt ned over den amerikanske østkysten. En operasjon er i gang for å berge vrakrestene.

Bildet viser øyeblikket da amerikanske kampfly skjøt ned en kinesisk ballong over den amerikanske østkysten.

04.02.2023 20:43 Oppdatert 04.02.2023 22:09

Det var et amerikansk kampfly som gjennomførte nedskytningen, opplyser USAs forsvarsminister Lloyd Austin. Ifølge ham var det for risikabelt å skyte den ned over land.

Kort tid før meldingen om nedskytningen kom, ble det meldt at president Joe Biden hadde gitt grønt lys. Vitner forteller at ballongen begynte å falle etter at den ble truffet. TV-bilder viser en liten eksplosjon, og at amerikanske militærfly beveget seg i nærheten.

Nedskytingen skjedde over Atlanterhavet, ikke langt fra Myrtle Beach på den amerikanske østkysten.

Krise

Dermed ble den mye omtalte ballongferden over USA avsluttet på dramatisk vis.

I kjølvannet av den har det oppstått en diplomatisk krise mellom USA og Kina. For mens Kina står fast på at ballongen var en værballong på avveie, sier Pentagon at det var snakk en spionballong på jakt etter amerikanske hemmeligheter.

Ballongsaken førte blant annet til at USAs utenriksminister Antony Blinken avlyste et besøk i Kina som det var knyttet store forventninger til. Mange håpet på et diplomatisk tøvær mellom landene, men det ser nå ikke ut til å bli en realitet.

Amerikanske myndigheter har imidlertid understreket at turen ikke er avlyst, men utsatt. Kinesiske myndigheter har på sin side tonet ned avlysningen, og vist til at reisen aldri var blitt offisielt bekreftet.

– I realiteten har USA og Kina aldri kunngjort noe besøk, og hvis USA kommer med slike kunngjøringer, er det deres egen sak, og vi respekterer det, sa det kinesiske utenriksdepartementet i en uttalelse lørdag.

Kritikk

Siden ballongen ble oppdaget, har den vært en hovedsak på de amerikanske nyhetskanalene og i sosiale medier. Beslutningen om å ikke å skyte den ned mens den var over amerikansk jord, har ført til en hel del kritikk mot Biden, til tross for vurderingen om at en slik nedskytning kunne sette folk på bakken i fare.

Etter nedskytingen sa Biden at han allerede onsdag ga ordre om å skyte ned ballongen. Hans sikkerhetsrådgivere skal imidlertid ha besluttet å vente til ballongen kom ut over havet.

– De tok den ned på vellykket vis, og jeg vil gjerne komplimentere flygerne som gjorde jobben, sa Biden i etterkant.

Før nedskytingen ble et område over South Carolina og Atlanterhavet stengt for all sivil flytrafikk. Alle bevegelser på flyplassene i Charleston, Myrtle Beach og Wilmington ble også stanset av hensyn til en «nasjonal sikkerhetsinnsats».

En aksjon ble raskt satt i gang for å berge vraket, som amerikanske myndigheter gjerne vil granske nærmere.

Atombaser

Amerikanske embetsfolk har opplyst at ballongen, som først kom inn over Alaska, har hengt over militært sensitive områder i Montana der kjernefysiske stridshoder er lagret. Det amerikanske forsvaret skal ha sett seg nødt til å sette i verk tiltak for å hindre den i å samle inn etterretningsopplysninger.

CNN viser til analytikere som sier det er både siloer for interkontinentale atomraketter og baser for strategiske bombefly i området.

Den pensjonerte amerikanske generalen John Ferrari, som er gjesteforsker ved tankesmia American Enterprise Institute, mener at ballongen utgjorde en trussel selv om den ikke hadde våpen om bord.

Lytter til signaler?

Selve flygningen kan brukes til å teste USAs evne til å oppdage trusler i luftrommet og finne hull i USAs varslingssystemer, sier Ferrari. Kina kan også fange opp signaler som satellitter i stor høyde ikke kan plukke opp, som svake radiosignaler som kan bidra til en forståelse av hvordan amerikanske våpensystemer kommuniserer.

Ferrari sier Kina kan ha sendt ballongen for å «vise oss at de kan gjøre det», og at USA dermed må bruke tid og penger på å utvikle et forsvar mot dette.

Forskeren Peter Layton ved Griffith Asia Institute i Australia sier til CNN at han tror ballongen sannsynligvis samlet informasjon om amerikanske sambandssystemer og radarer. Analytikerne mener også at slike ballonger kan kontrolleres fra kinesiske spionsatellitter.

Forsvarskilder i Washington uttalte lørdag kveld at det amerikanske forsvaret også samlet etterretningsopplysninger om ballongen mens den var på sin ferd over USA.

På Twitter har brukeren AircraftSpots fulgt det amerikanske kampflyet i tiden like før ballongen ble skutt ned: