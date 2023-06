Rapport slår fast: Boris Johnson villedet parlamentet

Etter 14 måneders gransking er det klart: Boris Johnson brøt den viktigste regelen av alle for en statsminister.

15.06.2023 10:20 Oppdatert 15.06.2023 10:45

Saken oppdateres

Boris Johnson var «uærlig med overlegg», hevder granskerne som har gått gjennom den tidligere statsministerens brudd på pandemireglene.

Torsdag morgen offentliggjorde det britiske parlamentet sin egen rapport om Boris Johnsons brudd på reglene alle andre måtte følge under pandemien. Konklusjonen er knusende for den tidligere statsministeren.

Da Johnson fikk tilsendt utkastet til rapporten i forrige uke, trakk han seg som parlamentsmedlem.

Rett før rapporten ble offentliggjort torsdag morgen, rettet Johnson nye, kraftige angrep på partikolleger som har vært med å granske de påståtte regelbruddene.

Komiteen som har gransket Johnson har syv medlemmer, fire av dem er fra Johnsons konservative parti.

Boris Johnson nektet for at denne festen 13. november 2020 fant sted. Så kom bildene som skal vise det motsatte. Bildet ble trukket frem som bevis for regelbrudd under høringen i mars.

Harde anklager

I rapportens sammendrag felles det en brutal dom over den tidligere statsministeren:

Han kjente reglene om sosial avstand under pandemien

Han visste at reglene ble brutt under sammenkomster ved statsministerens kontor

Han villedet parlamentet da det ble stilt spørsmål om festene

Lang liste med usannheter

For en statsminister regnes det som en dødssynd å villede, eller lyve for, parlamentet. Granskerne lister opp en lang rekke usannheter han kom med i nasjonalforsamlingen:

Han hevdet at reglene ble fulgt på statsministerkontoret hele tiden

Reglene ble fulgt da han var til stede på fester og sosiale sammenkomster

Han fortalte ikke parlamentet om fester han selv deltok på

Han hevdet at han ble forsikret om at alt var innenfor regelverket. Men han fortalte ikke hele sannheten om rådene han fikk

Han unngikk å svare på spørsmål, på grunn av en pågående gransking. Men han fortiet det han selv visste

Han ga inntrykk av at han ville korrigere tidligere informasjon til parlamentet, men fortsatte å villede. Det gjelder også informasjon til parlamentets granskere

Han var «uærlig med overlegg» da han forsøkte å omformulere sin forståelse av pandemireglene.

Han brukte argumenter som ikke var juridisk holdbare da han forsøkte å rettferdiggjøre samlingene

Ville blitt satt på gangen

I forrige uke fikk Johnson lese et siste utkast før rapporten gikk i trykken. Da trakk han seg fra parlamentet. Samtidig angrep han granskerne.

Da Johnson fikk lese utkastet, var konklusjonen at han hadde villedet de folkevalgte og vist ringeakt for parlamentet. Granskerne anbefalte at han ble «dømt» til ti dagers suspensjon som parlamentsmedlem.

Etter at Johnson angrep dem, ble det oppfattet som enda et overtramp, og den anbefalte straffen ble økt til 90 dagers suspensjon.

En så lang suspensjon ville tvungetr frem nyvalg i Johnsons distrikt.

I og med at han har trukket seg, blir det nyvalg i distriktet hans. Granskerne foreslår allikevel en straff: Han skal ikke få et adgangskort til parlamentet, slik det er vanlig at pensjonerte medlemmer får.