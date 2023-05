I Danmark har de testet ut en helt spesiell boform. Kan den bli løsningen på eldrebølgen?

ÅRHUS (Aftenposten): Eksperimentet i den danske byen Århus skaper internasjonal interesse.

I fellessalen i generasjonshuset i Århus samles barn og pensjonister til sang og dans hver tirsdag. Vis mer

Innenfor en sirkel av rullatorer svinser et titall barn. De danser og ler blant eldre som synger «Kom mai, du skjønne milde» av full hals. Én spiller gitar.

– Jeg elsker at det er en blanding av barn, handikappede, studenter og eldre her, sier Lis Ravn.

For to og et halvt år siden våknet hun i leiligheten sin. Men noe var galt. Hun klarte ikke bevege den da 76 år gamle kroppen. Redningen ble et helt spesielt bygg i Århus.

Ravn er ikke alene om måtte å ta viktige valg i møte med egen alderdom.

For snart skyller en eldrebølge over Europa. Det er bare tre år til de store etterkrigskullene markerer 80-årsdager.

– Hvis vi ikke gjør de riktige tingene nå, kan det gå veldig galt, sier forsker Heidi Gautun ved Oslo Met.

I 2030 vil det for første gang være flere over 65 år enn barn og unge i Norge. Samtidig fødes det færre barn. Og det er ikke lenger noen tradisjon for at man selv passer på sine gamle slektninger.

Det blir færre hender til å ta vare på de eldre. Og færre til å betale inn skatt til velferdssystemet. Derfor vil helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) at de eldre skal klare seg selv, hjemme.

Men hvordan skal det skje på en trygg måte?

I Danmark finnes kanskje fremtidens eldreboliger. Men danskene kommer også med en advarsel.