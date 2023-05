Skjøt ned 29 av 30 russiske raketter. – Det ser ut som russerne har endret strategi.

– Mangel på luftvernmissiler kan bli et stort problem for Ukraina etter hvert. Det sier oberstløytnant og forsker Geir Hågen Karlsen.

Røyk og eksplosjon over Kyiv-himmelen på morgenkvisten torsdag. Ukrainerne melder at de skjøt ned 29 av 30 russiske raketter.

Svart røyk fylte himmelen over Kyiv natt til torsdag. For niende gang denne måneden gjennomførte russerne rakettangrep mot den ukrainske hovedstaden, melder Reuters. Også andre deler av landet ble forsøkt angrepet i løpet av natten.

Landets militære opplyser at de 30 missilene som ble skutt opp av Russland inkluderte kryssermissiler avfyrt fra hav, luft og land.

De lyktes med å skyte ned 29 av dem. Nummer 30 traff et industristrøk i havnebyen Odesa. En person ble drept og to skadet i eksplosjonen.

Blir skutt ned før mål

– Det ser ut som om russerne har endret strategi. I fjor høst begynte de å skyte mye mot strøm og annen viktig infrastruktur, og målet var nok å tvinge folk på flukt. Det klarte de ikke. Nå skyter de mer mot militære mål; hovedkvarter, steder med våpenproduksjon, luftvernsystemer og slike steder, sier oberstløytnant og forsker ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen.

Han legger til:

– Samtidig er det ikke godt å si helt sikkert hva de skyter mot, for ukrainerne skyter jo ned de aller fleste rakettene før de treffer målet sitt.

– Alle raketter over Kyiv ble skutt ned, fortalte general Valerij Zaluzjnyj i en uttalelse på Telegram. Generalen er øverstkommanderende for det ukrainske forsvaret.

Et uidentifisert øyenvitne i hovedstaden fortalte Reuters at han hørte en veldig stor eksplosjon.

– Deretter så jeg røyken. Jeg fant ut at restene falt ned på flere garasjer i nærheten.

Skutt ned, men denne russiske raketten landet likevel i en privat hage like utenfor Kyiv torsdag.

Kan bli et problem

Reuters skriver at russernes økning i rakettangrep må sees i sammenheng med ukrainernes forventede vår- og sommeroffensiv. Geir Hågen Karlsen er enig.

– Tror du alle angrepene fra Russland får konsekvenser for offensiven?

– Da må de jo først begynne å treffe, da. Men det er ingen tvil om at mangel på luftvernmissiler kan bli et stort problem for Ukraina etter hvert. Vestlige produsenter er nødt til å produsere nok våpen og ammunisjon, for på et tidspunkt går det tomt. Man kommer til et punkt hvor man velger å skyte bare på det aller viktigste helt til det ikke er mer igjen å skyte med. Og da er det over, sier oberstløytnanten.

Yuriy Ihnat, talsmann for det ukrainske luftforsvaret, ba torsdag folk i Kyiv om å forholde seg rolige.

– Luftforsvarssystemet virker og vil fortsatt beskytte oss, sa han.

Geir Hågen Karlsen mener måten Ukraina har taklet mai-angrepene fra Russland på også bør gjøre våpenprodusenter på Kongsberg og Raufoss stolte. Nammo på Raufoss produserer motorer til raketten Amraam, og Kongsberg Gruppen produserer blant annet luftvernsystemet Nasams.

– De bidrar til å forsvare den ukrainske befolkningen dag etter dag. En ting er å øve og simulere, noe helt annet er å se ting i aksjon i en ekte krig. Og så langt viser luftvernforsvaret til Ukraina at det som produseres fungerer veldig bra, mener Geir Hågen Karlsen.

Den norske våpenprodusenten Kongsberg Gruppen skal produsere flere systemer som vil doneres til Ukraina. Det sier administrerende direktør Eirik Lie i Kongsberg Defence Systems til NRK i forbindelse med besøket til Ruslan Stefantsjuk, lederen i den ukrainske nasjonalforsamlingen.

Lie vil ikke si når våpnene kan leveres.