Hyllet iransk klatrer fikk familiehuset revet

Iranske Elnaz Rekabi ble verdenskjent da hun konkurrerte uten hijab i Sør-Korea. Nå kommer det frem at familiens hus er revet.

Elnaz Rekabi ble hyllet da hun landet på iransk jord etter å ha klatret uten hijab.

4. des. 2022 15:44 Sist oppdatert nå nettopp

Lørdag kveld bekreftet statlige myndigheter i Iran at hjemmet til Elnaz Rekabis familie er blitt revet.

33-åringen ble for alvor kjent da hun konkurrerte uten hodeplagg i et klatremesterskap i Sør-Korea. Rekabi brøt dermed regimets krav om at kvinner fra Iran må konkurrere med hijab.