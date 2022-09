Ukraina: Ofre med spor av tortur i massegrav i Izium

Ukrainske myndigheter sier at 440 mennesker ligger i massegraven i byen Izium. Det er den største massegraven som er funnet i Europa siden Balkan-krigene på 90-tallet, ifølge Reuters.

Et stort antall ukrainske tjenestepersoner deltar i arbeidet med å kartlegge massegraven, blant disse kriminalteknikere og etterforskere med krigsforbrytelser som spesialfelt.

16. sep. 2022 17:18 Sist oppdatert nå nettopp

Vi advarer mot sterke bilder i denne saken.

Byen i Øst-Ukraina ble frigitt av ukrainske styrker for noen dager siden, etter at den hadde vært under kontroll av russiske okkupasjonsstyrker siden tidlig vår.

Nå er ukrainske kriminalteknikere og etterforskere på plass ved åstedet.

Bilder fra nyhetsbyrået Reuters viser et stort antall mannskaper med plastovertrekk som åpner graver. Massegraven ligger i en furuskog nær et etablert gravsted.

Oleh Synebugov, guvernør i Kharkiv-regionen, har uttalt at flere av likene er funnet med bakbundne hender.

– Vi er ved en massegrav, sivile mennesker ble begravet her. Etter det vi vet, har de alle spor etter en voldelig død, uttalte Synebugov til Reuters.

«Skogskirkegården»

Radio Free Europe-journalisten Mark Krutov skriver på Twitter at kirkegården ikke er ny. Den skal være kjent av de lokale som «skogskirkegården».

I twittertråden gjør journalisten rede for at flere av gravene er fra tiden før og etter Russland tok kontroll over området. Russerne okkuperte Izium 1. april i år. Flere av de sivile som ble gravlagt før Russland okkuperte byen, er trolig ofre for russisk artilleriild.

Satelittbilder viser at det var store skader på byen i mars, mens ukrainske styrker kontrollerte byen. Krutov viser til en lokal TV-stasjon, som beskriver hvordan de fleste gravene bare er markert med nummer på korsene.

En av de døde hentes opp fra graven.

Etterforskningsleder Serhij Bolvinov i politiet i Kharkiv fylke uttalte til Sky News at dette er en av de største gravplassene de har funnet i en befridd by.

«Vi vet at noen ble drept [skutt], noen døde på grunn av artilleriild. Noen ble drept av flyangrep. Vi vet også at mange fortsatt ikke er identifiserte. Mange vil få dødsårsaken fastslått under undersøkelsene», uttalte Bolvinov.

Flere av korsene er kun markert med tall.

Største massegrav siden krigene på Balkan

Det er med andre ord mye som tyder på at gravplassen ikke er et resultat av rene massehenrettelser, selv om de fleste som er gravlagt der, er drept i krigshandlinger.

Ifølge Ukrainas viseinnenriksminister Jevhen Enin viser noen av likene som er gravd opp, spor etter en voldelig død, og også tortur, skriver NTB. Blant annet skal enkelte ha fått ørene kuttet av.

De fleste ofrene som er gravd frem så langt, skal være sivile. Men det er også bilder av det som ser ut til å være ukrainske soldater.

Noen av de drepte har plastmarkører som ligner dem som ble brukt av ukrainske soldater i vår.

Gravplassen i Izium er den største massegraven som er oppdaget i Europa etter krigene på Balkan på 1990-tallet, skriver nyhetsbyrået Reuters.

FNs høykommissær for menneskerettigheter opplyser at de vil sende folk til Izium. De vil bekrefte meldingen om at det er funnet en massegrav i byen.

Zelenskyj: – Krigsforbrytelser og tortur

I et intervju med nyhetsbyrået Reuters uttaler den ukrainske presidenten at Izium ikke er unik. Mange landsmenn er begravet forskjellige steder i området landet har tatt tilbake de siste dagene, sier han.

– Det er andre graver med mange mennesker. Folk som er blitt torturerte. I noen områder graver med hele familier, uttalte presidenten.

Zelenskyj sier at dette er bevis på krigsforbrytelser. Han forsikrer at etterforskere med internasjonale partnere vil samle bevis.

Moskva har ikke kommentert massegraven i Izium og nekter for at Russland har sivile som mål.