Verden Syria Her bygges 200.000 nye hjem i en krigssone. Målet er at flyktningene skal reise hjem igjen. AZAZ, SYRIA (Aftenposten): Tyrkia vil at 1 million syrere skal flytte tilbake til hjemlandet frivillig. Hva slags liv kan de vente seg der?

17. okt. 2022 21:51 Sist oppdatert 35 minutter siden

– Denne landsbyen heter «Amal». Det er det arabiske ordet for håp!

Sjefingeniør Mustafa Onur Batuk (28) skuer ut over rekkene med identiske grå mursteinshus.

Neste sommer vil 1400 nye hus stå klare her, forklarer den tyrkiske ingeniøren. De ferdig møblerte hjemmene skal være på 50 eller 100 kvadratmeter.

– Og her kommer det to skoler, tre markeder og en moské, fortsetter Batuk og peker mot flere store betongstrukturer i midten av byggeplassen.

Rundt oss strekker det seg sletter så langt øyet kan se. Noen steder i landskapet stikker det opp små olivenlunder.

– Når vi er ferdige, vil 10.000 syriske flyktninger få et nytt hjem her. Og dette er bare et av mange tilsvarende prosjekter i området, sier Batuk.

Men hvordan skal Tyrkia få flyktningene til å bosette seg her?