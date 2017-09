Nekter å gjenoppbygge Syria med Assad i førersetet

Syrias president Bashar al-Assad har hatt suksess på slagmarken de siste to årene, mye takket være hjelp fra Russland og Iran. Men landene som har vært motstandere av ham, kommer ikke til å støtte en gjenoppbygging av landet med Assad i førersetet.

Det gjorde USA, Storbritannia og en rekke andre land klart etter et møte i New York mandag.

– Storbritannia, USA og andre land som er motstandere av Assad, vil ikke støtte gjenoppbyggingen av landet før det finnes en politisk prosess bort fra Assad, sa Storbritannias utenriksminister Boris Johnson, ifølge Reuters.

Diplomater fra 17 land og organisasjoner deltok under møtet, blant dem Frankrike, Saudi-Arabia, Tyrkia og Norges utenriksminister Børge Brende.

– Diskusjonen i FN var: hva nå? Hvordan skal vi få på plass en politisk prosess for å sikre at ikke Assad tar kontroll over hele Syria, sa Brende til Aftenposten etter samtalene.

SANA / Reuters/NTB scanpix

Nødhjelp skal fortsette å komme inn i Syria

Landene som vil nekte å gjenoppbygge et Syria under Assad, poengterer at de vil fortsette å gi nødhjelp.

– Nødhjelp vil fortsette å komme inn, selvfølgelig, men gjenoppbyggingen av Syria avhenger veldig mye av en troverdig politisk prosess, sa USAs David Satterfield, det amerikanske utenriksdepartementets fungerende sjef for det nære Østen, ifølge Washington Post.

Norge har lovet å gi 80 millioner kroner i nødhjelp til de frigjorte områdene i Raqqa. Cirka 70 prosent av byen i det østlige Syria er nå blitt frigjort fra Den islamske staten (IS/ISIL).

– Det er viktig å støtte opp om befolkningen i disse områdene og vise at det lønner seg å vende tilbake og at der er håp, sier Brende.

– Vi har stor fremgang i kampen mot ISIL. Det er nesten ikke fremmedkrigere igjen, og de er nå nesten uten økonomiske ressurser. De er i ferd med å tape Raqqa.

Humanitær tilgang har vært veldig vanskelig. Ifølge Brende trengs det er løft. Han sier det er flere nasjoner som nå har lovet å gå inn med mer hjelp.

AP / NTB scanpix

Frustrasjon over at Astana har tatt over for Genève

Parallelt med at IS er i ferd med å bli knust på slagmarken, så har verdenssamfunnet forsøkt å forhandle frem en våpenhvile i resten av Syria. Det som har gitt mest resultater er forhandlingene som Russland, Tyria og Iran har ledet i Astana i Kasakhstan.

Det har resultert i opprettelsen av fire soner med våpenhvile, deriblant i Idlib, ved Aleppo og Damaskus.

Fredsprosessen som FN har støttet i Genève, har ikke hatt de samme resultatene. Men man må komme inn på et FN-spor igjen, mente Brende mandag.

– Det er viktig at ikke Astana-prosessen overtar for hele FN-sporet i Genève. Vi må jobbe for å finne inkluderende løsninger, og da må det være et FN-spor der alle grupperingene er med. Det er premisset for en politisk løsning, sier Brende.

Han håper på et samarbeid med Russland, som har vært en av Assads støttespillere.

– Det er et ønske å ha tett dialog med Russland, som ikke har bundet seg like tett til Assad-regimet som iranerne, sa Brende.