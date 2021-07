Den redder liv, men de vil ikke ha den. Vi dro til USAs mest vaksineskeptiske stat for å finne ut hvorfor.

WAYNESBORO (Aftenposten): USAs vaksinasjonsprogram har møtt veggen. Vi dro til et av landets mest vaksineskeptiske fylker for å finne ut hvorfor.

Todd Wise mener det gikk altfor fort å utvikle koronavaksinen og vil ikke ta den – selv om helsemyndigheter verden over har gitt den sitt godkjentstempel. Foto: Nora Savosnick

Det er gått over ett år siden faren gikk bort, men Todd Wise (56) er fortsatt usikker på hva som skjedde. Var det koronaviruset som tok ham, slik legen slo fast? Eller var det isolasjonen, stillheten og ensomheten?

Faren lå syk på eldresenteret i månedsvis, men ingen fikk besøke ham.

– Det var helt fryktelig, sier Wise.

På slutten var det ikke engang mulig å få ringt.

– Jeg tror kanskje han bare ga opp. At han tenkte: Familien min bryr seg ikke. Og da gidder jeg ikke kjempe denne gangen, sier Todds kone Louise (58).

Hun sitter bak disken på The Dinner Bell i Waynesboro i Mississippi. Det er lunsjrush, og rundt koldtbordet er det et virvar av hender, tallerkener og serveringsbestikk. Pandemien er et tilbakelagt stadium. I alle fall her inne.

Todd Wise er velkomstkomité og kjenner alle som kommer inn døren. Louise sjonglerer kontanter, kort, kvitteringer og kjappe samtaler med kundene.

– Folk her nede liker ikke å bli fortalt hva de skal gjøre, sier hun.

Gjestene som hører på, nikker. Kun et fåtall har tatt vaksinen. Blant de ansatte er bare to av ti vaksinert.