Demokrater stakk fra Texas for å hindre avstemming om omstridt valglov

Folkevalgte demokrater i Texas reiste mandag i samlet flokk til Washington D.C. for å hindre republikanerne i å endre valgloven i delstaten sør i USA.

Over 50 demokrater fra Texas reiste til Washington D.C. for å hindre at en omstridt valglov blir vedtatt i deres delstat. Foto: Eric Gay / AP / NTB

NTB-AP

10 minutter siden

Demokratene tok av fra flyplassen i Austin i private fly kun dager før Representantenes hus i Texas var ventet å godkjenne nye restriksjoner i valgloven i et ekstraordinært møte.

Mer enn 50 folkevalgte fra det demokratiske partiet landet utenfor Washington D.C. mandag kveld. De sier de er forberedt på å være der i flere uker, i det som er det andre opprøret mot republikanernes overhaling av valglovene i Texas.

Ved å forlate delstaten, gjør demokratene det umulig for republikanerne, som har flertall i begge kamrene i delstatsforsamlingen, å få gjennomslag for lovendringene.

Det er ikke klart nøyaktig hvor mange av de 67 demokratene som forlot Texas, men det var mange nok til at den resterende forsamlingen ikke er regnet som beslutningsdyktig.

Legger press på presidenten

Den republikanske guvernøren Greg Abbott, som har stått i spissen for det omstridte forslaget, sier han kommer til fortsette å innkalle til ekstraordinære møter så lenge det er nødvendig. Han antyder også at demokratene som stakk av, kan bli straffeforfulgt når de vender hjem.

Det er andre gang på en knapp måned at demokratene stikker kjepper i hjulet til republikanerne.

– Dette er et nå eller aldri for vårt demokrati. Vi holder stand i Texas. Vi har forlatt våre jobber, våre familier og våre hjem fordi det er ikke noe som er viktigere enn stemmerett i USA, sier demokraten Trey Martinez Fischer.

Ved å samles i Washington legger Texas-demokratene press på president Joe Biden og Kongressen om å ta tak i stemmerett og valglover på føderalt nivå. Biden skal holde en tale om temaet i Philadelphia tirsdag, etter at han har møtt kritikk fra venstresiden i partiet for å innta en for passiv rolle.

Mindre fleksibelt

Blir forslaget i Texas vedtatt, vil det legge en rekke begrensninger på mulighetene til å stemme i delstaten. Blant forslagene er å kutte tiden man kan stemme på søndager, dagen da mange svarte kirkegjengere pleier å stemme. Det innebærer også at flere måter å stemme på, som 24-timers «drive-in»-stemming, blir fjernet.

Denne formen for stemmegivning ble innført ved fjorårets valg for å gjøre det lettere for folk å stemme under pandemien.

Endringene vil etter alt å dømme føre til lavere valgdeltakelse, noe som antas å være en fordel for republikanerne på grunn av partienes ulike velgerbaser.