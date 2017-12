Mattis tror på diplomatisk løsning i Nord-Korea

– Jeg vil ikke si at diplomati ikke har fungert, sa Mattis.

– Vi vil fortsette å jobbe diplomatisk, vi vil fortsette å jobbe gjennom FN og FNs sikkerhetsråd, og det er vi helt bestemt på, sa han.

Nord-Koreas oppskyting onsdag var den første siden 15. september. Regimet i Pyongyang har pådratt seg omverdenens vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler.

– Samtidig vil våre diplomater snakke fra en styrket posisjon fordi vi har militære alternativer, sa Mattis.

Myndighetene i USA har lenge gjort det klart at de ikke vil godta at Nord-Korea får fungerende atomvåpen som kan nå USA. Nordkoreanerne insisterer på at de må ha slike våpen for å skremme USA fra å angripe dem.

Les også: Ny nord-koreansk rakett kan nå Washington