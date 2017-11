Ny nord-koreansk rakett kan nå Washington

En talsmann for Sør-Koreas utenriksdepartement opplyser til Reuters at missilet kan fly over 13.000 kilometer.

Tidligere denne uken uttalte Nord-Korea at regimet hadde testet sitt mest avanserte missil, som kan nå hele USAs fastland.

Fra Pyongyang til USAs hovedstad Washington er det omkring 11.000 kilometer.

Nord-Koreas oppskyting onsdag var den første siden 15. september. Regimet i Pyongyang har pådratt seg omverdenens vrede ved å utvikle atomvåpen og langtrekkende missiler.

FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd full stans i disse våpenprogrammene og innført en rekke sanksjoner mot landet.

