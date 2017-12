USA trekker seg fra FNs migrasjonsavtale

Amerikanerne kaller pakten for «uforenlig» med sin politikk, opplyser USAs FN-delegasjon.

Ledere fra FNs medlemsland møttes i september i fjor for å diskutere flyktningkrisen og store migrasjonsstrømmer. Landene ble enige om en erklæring om å jobbe for to avtaler som skal vedtas i 2018. Det dreier seg om et rammeverk for å håndtere flyktningkriser, samt en avtale som skal gi økte muligheter for trygg migrasjon.

Trukket seg fra flere globale forpliktelser

USAs ambassadør til FN, Nikki Haley, sa at landet vil fortsette med sin «sjenerøsitet» ved å støtte innvandrere og flyktninger rundt om i verden, men at landets «beslutninger om innvandringspolitikk kun må tas av amerikanere».

USA har med Trumps «USA først»-politikk trukket seg fra flere globale forpliktelser som ble gjort under administrasjon av Barack Obama, blant annet Parisavtalen.

Ifølge FN er flyktningkrisen på sitt verste siden andre verdenskrig. Krigen i Syria er hovedkilden til de store utfordringene.