Britene vil be Sikkerhetsrådet ta grep om krisen i Jemen

Utenriksminister Jeremy Hunt er enig med FNs Jemen-utsending Martin Griffiths om at «dette er rett tid for Sikkerhetsrådet til å handle for å styrke den FN-ledede prosessen, heter det i en uttalelse fra det britiske utenriksdepartementet.

– Et vindu

– Begge sider i konflikten har altfor lenge trodd at en militær løsning er mulig, noe som har fått katastrofale følger for folket. Nå ser det for første gang ut til å være et vindu der begge sider kan oppfordres til å komme til forhandlingsbordet, stanse volden og finne frem til en politisk løsning, som vil være den eneste langsiktige veien ut av katastrofen, sier Hunt.

Ministeren legger til at Storbritannia «vil bruke all sin innflytelse til presse frem en slik løsning». Han sier også at det er «en liten, men reell sjanse for at et opphold i kamphandlingene kan avhjelpe det jemenittiske folkets lidelse».

Underernæring

FNs generalsekretær António Guterres ba fredag om en stans i volden for å trekke Jemen tilbake fra «kanten» og skape fremdrift mot samtaler som kan få slutt på krigen.

Jemen er blitt et helvete på jord for barn. Flere tusen dør hvert år av underernæring og sykdommer som er enkle å forebygge, sa en FN-tjenestemann søndag. Ifølge UNICEF lider 1,8 millioner barn under fem år i Jemen av akutt underernæring, og det står om livet for 400.000 hardt rammede barn.