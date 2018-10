Makedonia er nå et skritt nærmere å få endret landets navn og få slutt på den flere tiår gamle navnestriden med Hellas.

Voteringen i nasjonalforsamlingen ble utført ti timer på overtid, etter en lang debatt om den omstridte navneendringen. Statsminister Zoran Zaev fikk de nødvendige to tredjedeler av stemmene i nasjonalforsamlingen for at de kunne gå videre i prosessen.

Det er ventet at navneendringsprosessen vil ta tre måneder og vil kreve at nasjonalforsamlingen stemmer over lovforslaget nok en gang. Også ved neste votering, som trolig vil skje i januar, vil kreves det to tredjedeler av stemmene.

Zaev og hans greske motpart Alexis Tsipras ble i juni enige om at den tidligere jugoslaviske republikken skal endre sitt navn til Nord-Makedonia. Men navneavtalen må også godkjennes i Hellas, der motstanden har vært sterk.

Konflikten har rot i at Hellas gjør krav på navnet Makedonia og dets historiske arv for den nordiske provinsen.

Om navneavtalen blir vedtatt har Hellas lovet å ende sin motstand mot Makedonias inntog i NATO og EU.