– Antallet døde har steget til 19 mennesker. Omtrent 40 er skadet, sier en talsmann for myndighetene på Krim.

Antallet kan komme til å stige siden åtte er livstruende skadet, ifølge det lokale sykehuset.

En av de 19 drepte er den antatte gjerningsmannen, som skal ha tatt sitt liv etter massakren.

Elevene og lærerne trodde først det var en gasseksplosjon ved Den tekniske høyskolen i byen Kertsj.

Kort tid etterpå hørte de lyden av geværskudd.

En rekke vitner forteller at de så en 18 år gammel mann gå rundt og skyte mot sine medelever etter eksplosjonen.

KerchnettTV

Eleven kjøpte gevær og 150 patroner

Ifølge den russiske etterforskningskomiteen var drapsmannen den 18 år gamle Vladislav Rosljakov.

Han har vært elev ved skolen siden 2015.

8. september fikk han tillatelse til å kjøpe et haglgevær med 12 kaliber. Han fikk også offisiell jaktlisens.

For et par dager siden kjøpte han 150 patroner, ifølge avisen Moskovskij Komsomolets.

Den antatte gjerningsmannen skjøt seg selv i skolens bibliotek etter angrepet, opplyser en talsmann for myndighetene på Krim.

Flere vitner sier de hørte to eller flere eksplosjoner.

Talsmannen for russisk terrorpoliti sier at politiet har funnet en hjemmelaget bombe som ikke ble utløst, skriver Gazeta.ru.

Kerch fm / AP / NTB scanpix

Handout / NTB scanpix

Slik skjedde skoleangrepet

Bomben gikk av i kantinen i 1. etasje hvor elevene spiser lunsj kl. 11.25 onsdag 17. oktober.

– Rett før den første eksplosjonen la en av studentene igjen en sekk i kafeteriaen, sier en av de overlevende ifølge russiske medier.

Rett etter på begynte skytingen.

– Jeg så ut av kontoret, og der gikk en ung mann gevær og skjøt overalt, sier eleven Semjon Gavrilov til Kp.ru.

– Vi gikk ut i skolegården, og et minutt senere eksploderte det. Over alt var det glass. Så begynte skytingen. Jeg løp og se elever bare falle rundt meg og det var blod over alt, sier eleven Margaret som ble intervjuet av radiostasjonen Business FM.

– Gjerningsmannen gikk opp i 2. etasje på skolen, åpnet dørene til klasserommene og drepte alle han kunne finne, sier skolens rektor til den lokale TV-stasjonen KerchNet.

Mange elever rømte over de høye gjerdene rundt skolen, mens andre gjemte seg rundt i bygningene.

Verste skolemassakre i Europa på 22 år

Russisk politi karakteriserte saken først som terror, men har siden sagt at dette etterforskes som «drap på flere enn to personer».

Byen Kertsj ligger helst øst på Krim-halvøya, som i 2014 ble annektert av Russland.

Dagens skolemassakre er den verste i Europa noensinne.

I Dunblane-massakren i Storbritannia i 1996 ble 18 mennesker drept, mens 16 mistet livet i Winnenden i Tyskland i 2009.

Siden 2014 har det vært 9 saker hvor elever har angrepet medelever og lærere på russiske skoler, men ingen av hendelsene har vært så alvorlige som dagens angrep i Kertsj.

En venn av den antatte gjerningsmannen sier at han tidligere har truet med å hevne seg på skolen.

– Han sa at han hatet skolen på grunne av slemme lærere, og ga hint om at en gang ville ta hevn, sier vennen til avisen RBC.

Andre medelever beskriver ham som lite sosiale.

– Han snakket ikke med noen, og gikk rundt med en bajonettkniv. I fjor sprayet han pepperspray på noen, men ba etterpå om unnskyldning, sier en medelev til Komsomolskaja Pravda.

– Han var vanligvis aldri borte fra skolen. Men mandag og tirsdag var han borte, inntil han dukket opp i dag, sier medeleven.

På Krim er det erklært tre dagers sørgetid i etter massakren.