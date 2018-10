– Vi har fått spørsmål fra FN om vi kan være vert og sørge for et sted der FNs utsending kan samle partene i konflikten, sier Wallström til Sveriges Radio.

– Vi må huske på at dette er den største humanitære krisen i verden. Vi har hele tiden, både i EU-sammenheng og i FN, støttet Martin Griffiths, som er FNs Jemen-utsending, sier hun videre.

USAs utenriksminister Mike Pompeo tok tirsdag til orde for våpenhvile i Jemen. Senere samme dag sa USAs forsvarsminister Jim Mattis at fredssamtaler skal finne sted i Sverige i november.

– Vi er nødt til å bevege oss mot en innsats for fred her, og vi kan ikke si at vi skal gjøre det en gang i fremtiden. Det må skje de neste 30 dagene, sa Mattis på et arrangement i Washington.

Samme dag krevde også Frankrikes forsvarsminister Florence Parly slutt på krigen i Jemen.

10.000 mennesker er drept

Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-opprørerne i Jemen våren 2015, i spissen for en regional koalisjon som har USAs støtte. USA har fått sterk internasjonal kritikk for sin rolle, spesielt etter at en flere angrep drepte et stort antall sivile, inkludert skolebarn.

Rundt 10.000 mennesker er drept og over 50.000 er såret, de fleste av dem sivile. 22 millioner mennesker er nå avhengige av matvarehjelp utenfra, og ifølge FN står 14 millioner på randen av sult i Jemen.