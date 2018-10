Lyst til å bli minister? Send inn søknad med CV innen torsdag klokken 16. Iraks kommende statsminister Adel Abdul-Mahdi har opprettet en nettside der folk oppfordres til å søke jobb i hans regjering. Grepet har ikke gått upåaktet hen hverken i politiske kretser eller blant folk flest.

LinkedIn-regjeringen

Onde tunger kaller nå det kommende ministeriet for LinkedIn-regjeringen, oppkalt etter et nettsted der jobbsøkere og karrierejegere legger ut CV-en sin. Ifølge The Baghdad Post er det også mulig å stemme på kandidater man liker. Minimumskrav er irakisk statsborgerskap og høyere utdanning.

Store utfordringer

Irakerne holdt valg i mai, men siden har forhandlinger om ny regjering stått i stampe. For en uke siden ble imidlertid en ny president valgt, Barham Salih. Etter to timer ga han oppdraget med å danne en ny regjering til Adel Abdul-Mahdi. Utfordringene for landet er store etter fire års krig mot terrororganisasjonen IS, religiøse motsetninger og en balansegang mellom Iraks to allierte, erkefiendene USA og Iran.

Karim Kadim, AP/NTB scanpix

Kontrast til normal prosedyre

Den 76 år gamle sjiamuslimen og økonomen, som har bodd mange år i Frankrike, gjør seg nå bemerket både i eget land og i regionen. Å søke etter ministre via internett, står i sterk kontrast til hvordan statsråder normalt plukkes.

Makten i Irak er nøye fordelt mellom etniske grupper: Statsministeren er sjiamuslim, lederen av nasjonalforsamlingen er sunnimuslim og presidenten er kurder.

Vanligvis vil en irakisk påtroppende statsminister drøfte regjeringsdannelsen bak lukkede dører med politiske partnere og rivaler. Håndskrevne brev og assistenter sendes frem og tilbake mellom maktspillerne i Bagdad. Abdul-Mahdis overraskende grep med å legge det hele ut på nett har derfor tatt mange på sengen.

TV-stjerne søkte på Twitter

Personer nær Abdul-Mahdi skal ha antydet at opplegget kom i stand for å sende en melding til forskjellige grupper som forsøker å presse ham til å velge deres kandidater.

Kanskje ble han inspirert av TV-journalisten Dalia al-Aqidi? Fra Washington lanserte hun seg selv før helgen via Twitter som talsmann for den nye regjeringen. Hun trakk imidlertid sitt kandidatur tirsdag etter å ha fått følelsen av at mange irakere ønsker seg regjeringsmedlemmer som bor og har bodd i Irak, ikke i eksil.

– Hvilken idiot foreslo dette

I Irak er det derimot tilsynelatende mange som vil ha en fremstående posisjon. Onsdag hadde tusener av personer søkt, ifølge en melding fra Mahdis Twitterkonto.

Men på sosiale medier og i tradisjonelle medier i regionen møtes opplegget med hoderysting. Arab News, som kommer ut i Saudi-Arabia, siterer det de kaller en «prominent sjia-kilde» i Irak:

– Folkemengden i Irak teller 37 millioner mennesker. 35 millioner av dem vil søke på disse posisjonene.

Personen, som uttaler seg anonymt til avisen, sier Abdul-Mahdi heller burde bruke sin 20-dagersfrist på en seriøs måte.

– Vi vet ikke hvilken idiot som foreslo dette, men Mahdi vet godt at det ikke er slik dette gjøres, sier en annen kilde til avisen.

Vitsing i sosiale medier

På sosiale medier i landet fleiper folk om sine ambisjoner. En universitetsutdannet kvinne som forgjeves har søkt jobber i fem år, sier hun egentlig hadde tenkt seg en lærerjobb.

– Jeg nominerer meg selv til å bli utdanningsminister. Stem på meg, og jeg ansetter dere alle, skriver hun på Facebook.

En annen arbeidsløs ber statsministeren utnevne ham til boligminister slik at han kan bygge seg hus. På en vitsetegning spør en ung kvinne kjæresten om hvordan de kan gifte seg så lenge han er arbeidsløs. Slapp av, svarer han, jeg har søkt jobb som minister.